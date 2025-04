Visszaszólt az Állami Számvevőszék Matolcsy Györgyéknek

Matolcsy György volt jegybankelnök fia az elmúlt napokban írásban válaszolt a Telex több kérdésére is. „Minden jövedelmem legális, nem élek életvitelszerűen Magyarországon immár négy éve – írta az üzletember. – Édesapám már nem jegybankelnök, senki nem lopta el az MNB vagy az MNB alapítvány vagyonát, hiszen továbbra is a mérlegén vannak a vagyoneszközök.” Itt minden bizonnyal arra utal, hogy az MNB-alapítvány, a Pallas Athéné Domus Meriti (PADME) vagyonát kezelő Optima Befektetési Zrt. legfrissebb mérlege alapján az eszközök soron papíron valóban kimutatható több mint 400 milliárd forintnyi vagyon, amiből a legtöbb, 260 milliárd forint értékpapírokat tükrözött.

Törvényi szinten is módosítanák a hatáskörét.

Kapcsolódó cikk Varga Mihály bejelentette: kezdeményezi az MNB alapítványainak megszüntetését Törvényi szinten is módosítanák a hatáskörét.

„Az Állami Számvevőszék felhívja a valamiért az MNB alapítvány ügyeinek szakértőjeként nyilatkozó Matolcsy Ádám és a volt jegybankelnök figyelmét is arra a sajnálatos tényre, hogy a közel 300 milliárd forint közpénzzel gazdálkodó, MNB által alapított PADME Alapítványnak nincs (!) 2021-re, 2022-re és 2023-ra, de még 2024-re sem (ez utóbbi elkészítési határideje még nem telt le) könyvvizsgáló által auditált beszámolója, így auditált mérlege sem. Így sajnos a vagyon meglétét ezen nem létező dokumentumokkal nem lehet alátámasztani.”

