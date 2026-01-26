Visszaszólt Szijjártó Péternek a Tisza új külügyi vezetője

Miután Magyar Péter szombaton bejelentette, hogy az Orbán-kormány egykori utazó nagykövete, Orbán Anita lesz a Tisza külügyi vezetője, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter rögtön szentelt is egy posztot egykori kollégájának.
„Régebben sokat házalt nálam az amerikai demokratákhoz (=Trump ellenfelei) fűződő állítólagos kapcsolataival, és nagy nyugati energiacégek érdekében lobbizva arra próbált rávenni, hogy ne vásároljunk több olcsó orosz gázt”
- írta Szijjártó.
Orbán Anita hétfőn szintén a Facebookon reagált.
Miniszter úr, az események időbeli sorrendje egyértelmű. [...]
Ha valóban történt volna bármilyen lobbitevékenység az Ön irányába, annak 2015 és 2020 között kellett volna megtörténnie. Ehhez képest a magyar kormány 2020 májusában támogatta a NATO főtitkárhelyettesi jelölésemet, a folyamat pedig 2020 augusztusában zárult le.
- írja Orbán Anita.