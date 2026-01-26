Visszaszólt Szijjártó Péternek a Tisza új külügyi vezetője

Miután Magyar Péter szombaton bejelentette, hogy az Orbán-kormány egykori utazó nagykövete, Orbán Anita lesz a Tisza külügyi vezetője, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter rögtön szentelt is egy posztot egykori kollégájának.

„Régebben sokat házalt nálam az amerikai demokratákhoz (=Trump ellenfelei) fűződő állítólagos kapcsolataival, és nagy nyugati energiacégek érdekében lobbizva arra próbált rávenni, hogy ne vásároljunk több olcsó orosz gázt”

- írta Szijjártó.

Orbán Anita hétfőn szintén a Facebookon reagált.

Miniszter úr, az események időbeli sorrendje egyértelmű. [...]

2015 és 2020 között dolgoztam energiacégeknek. Ön 'nyugati' cégekről beszél, de nem teszi hozzá, hogy amerikai vállalatokról volt szó, egy olyan iparágban, amelyet ma már az Egyesült Államok stratégiai jelentőségűnek tekint.

Ha valóban történt volna bármilyen lobbitevékenység az Ön irányába, annak 2015 és 2020 között kellett volna megtörténnie. Ehhez képest a magyar kormány 2020 májusában támogatta a NATO főtitkárhelyettesi jelölésemet, a folyamat pedig 2020 augusztusában zárult le.

Ez felvet egy egyszerű kérdést: miért támogatott volna a magyar kormány egy NATO-tisztségre olyan jelöltet, akinek tevékenységét Ön most kifogásolja?

A NATO-folyamat lezárását követően, 2020 októberében szerződést írtam alá a Vodafone-nal, és lezártam az energetikai szektorhoz kötődő szakmai pályafutásomat.