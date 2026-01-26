2p

Visszaszólt Szijjártó Péternek a Tisza új külügyi vezetője

„Az események időbeli sorrendje egyértelmű” Orbán Anita szerint.

Miután Magyar Péter szombaton bejelentette, hogy az Orbán-kormány egykori utazó nagykövete, Orbán Anita lesz a Tisza külügyi vezetője, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter rögtön szentelt is egy posztot egykori kollégájának.

„Régebben sokat házalt nálam az amerikai demokratákhoz (=Trump ellenfelei) fűződő állítólagos kapcsolataival, és nagy nyugati energiacégek érdekében lobbizva arra próbált rávenni, hogy ne vásároljunk több olcsó orosz gázt”

- írta Szijjártó.

Orbán Anita hétfőn szintén a Facebookon reagált.

Miniszter úr, az események időbeli sorrendje egyértelmű. [...]

2015 és 2020 között dolgoztam energiacégeknek. Ön 'nyugati' cégekről beszél, de nem teszi hozzá, hogy amerikai vállalatokról volt szó, egy olyan iparágban, amelyet ma már az Egyesült Államok stratégiai jelentőségűnek tekint.
Ha valóban történt volna bármilyen lobbitevékenység az Ön irányába, annak 2015 és 2020 között kellett volna megtörténnie. Ehhez képest a magyar kormány 2020 májusában támogatta a NATO főtitkárhelyettesi jelölésemet, a folyamat pedig 2020 augusztusában zárult le.
Ez felvet egy egyszerű kérdést: miért támogatott volna a magyar kormány egy NATO-tisztségre olyan jelöltet, akinek tevékenységét Ön most kifogásolja?
A NATO-folyamat lezárását követően, 2020 októberében szerződést írtam alá a Vodafone-nal, és lezártam az energetikai szektorhoz kötődő szakmai pályafutásomat.
Ez a valós időrend, ami önmagáért beszél"

- írja Orbán Anita. 

 

dr. Orbán Anita a Tisza Párt külügyi vezetője

“Én a hivatalban felmondtam, amikor láttam, hogy miket csinál a Fidesz” – Olvasóink a Tisza külügyi vezetőjét értékelik

Szombaton bemutatta Magyar Péter pártjának külügyi szakértőjét, dr. Orbán Anitát. Olvasóinkat nagyon érdekelte ez az új fejlemény, lássuk, ki mit szólt hozzá. Kommentekből válogattunk.

Szent-Iványi István

Külpolitikai szakértő: „Orbán Anita nagyon jó választás”

Szent-Iványi István szerint egy felkészült és rátermett diplomatáról van szó.

Szijjártó Péter

„Ismerem Orbán Anitát” – Szijjártó Péter rögtön nekiment a Tisza külügyi vezetőjének

Szerinte Orbán Anita anno arra próbálta rávenni, hogy Magyarország ne vegyen „olcsó orosz gázt”.

Orbán Anita

Kapitány István láttán a kormány megnyomta a rezsi-pánikgombot?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy az Orbán-kabinet pont a Tisza energetikai nagyágyújának a felbukkanása után tartotta szükségesnek az újabb „rezsicsökkentő” intézkedését meghozni. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

