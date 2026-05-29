Visszaszúrt az MCC Magyar Péternek

“Amennyiben az Országgyűlés úgy dönt, hogy a KEKVA (közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány) mint forma megszűnik, az intézmény alapítványként folytatja tovább tehetséggondozási és oktatási tevékenységét”, írta a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Facebook oldalán.

Felhívták a figyelmet arra, hogy harminc éve foglalkoznak tehetséggondozással: ebből huszonnégy évet közhasznú alapítványként, hat évet pedig KEKVA-ként működtek.

Az intézmény arra reagált, hogy Magyar Péter miniszterelnök pénteki brüsszeli, az uniós pénzek ügyében született megegyezésről tartott sajtótájékoztatóján bejelentette: nyár végéig megszüntetik azon kekvákat, amelyek nem egyetemfenntartók, így az MCC-t is. Szerinte ezzel az uniós források lehívásához szükséges mérföldkövet teljesítenek. Ezen kekvák közfeladatait át fogja venni az állam, vagy az új tulajdonos, tette hozzá.