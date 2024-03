Visszatér Gulyás Gergely a kormányinfókra, nyáron már focizna

Mint a Mandinernek elmondta, már minden fájdalma megszűnt, bottal magabiztosan, anélkül pedig bizonytalanul tud járni; a beavatkozásnak előreláthatóan nem lesz semmilyen maradandó hatása.

„Még néhány hét és jó eséllyel a járásomon nem lesz nyoma a műtétnek és azzal biztatnak, hogy nyáron már futhatok vagy akár focizhatok is. Remélem így lesz”, mondta. „Húsvét után a kabinet- és kormányüléseken is részt veszek majd és a kormányinfók is folytatódnak”, tette hozzá.

Egykori barátjával, Magyar Péterrel kapcsolatban megjegyezte: nem beszélt vele az elmúlt hetekben, és nem kapott tőle fenyegető sms-eket. A Schadl-Völner ügyről pedig többek között azt mondta: az ügyészség kiadott egy közleményt, ami a nyomozásba való beavatkozás lehetőségét egyértelműen kizárja.