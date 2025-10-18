Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Közélet Budapest Karácsony Gergely Orbán Viktor

Visszaüzent Karácsony Gergely Orbán Viktor beszólására

mfor.hu

Orbán Viktor reggel kötött bele Karácsony Gergelybe, aki nem hagyta szó nélkül. 

Orbán Viktor kis videójában szörnyűlködött a pesti alsó rakpartra szombaton, amit a főpolgármester nem hagyott szó nélkül.

A Facebook-on megjelent poszt alatt Karácsony Gergely azt írta:

Tudja, miniszterelnök úr, ez valóban a város egyik legszebb helye – örülök, hogy észrevette. Talán az is feltűnt, hogy a város egyik legszebb helyén korábban autók álltak, mostanában pedig úgynevezett emberek vették birtokba, a feltört beton helyén pedig virágok nyílnak. A hely, amit volt kedves megtekintés alá vonni, nyáron sok tízezer embernek nyújtott kikapcsolódást, csodálom, hogy a Karmelita erkélyéről nem tűnt fel.

Orbán Viktor épp Karácsony Gergelyt kóstolgatja Facebook-videójábna
Orbán Viktor épp Karácsony Gergelyt kóstolgatja Facebook-videójábna
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Majd így folytatta hozzászólását a főpolgármester:

„Az ott meg egy grillsütő – grillezni lehet rajta. Civil szervezetek – ne ijedjen meg, nem sorosukráneus, hanem ilyen városiak – helyezték el, mert grillezni jó, és csinálták is jó sokan. Aztán ott vannak a padok is, mert azokat jobb körülülni, mint az autókat.

Szóval, képzelje el, itt szórakozott sok tízezer ember. Élvezték egymás társaságát, sokat mosolyogtak, nevettek, nem gyűlölködtek, nem veszekedtek, jól érezték magukat, és közben megcsodálták a gyönyörű Budapestet. Egyszer kipróbálhatná miniszterelnök úr is, nem fog fájni – üzente Karácsony, és rögtön meg is hívta Orbánt a Nyitott Rakpart záróeseményére, a közösségi vacsorára október 26-án, ahol „találkozhat sok kedves emberrel.

Karácsony mindezt kiposztolta Facebook-oldalán is, ahol a nyári rakpartról még fotókat is mellékelt hozzá.

