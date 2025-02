Visszaüzent Rácz Andrásnak a kormánypárti újságíró

“Ha a saját szemeddel is akarod látni, amiről írtál, akkor most itt a lehetőség”, fogalmazott az Oroszország-szakértő.

Rácz András azt írta, próbált érvelni, hogy a háborús kockázatok menedzselhetők, „az ukrán államnak pedig éppenséggel elemi érdeke lenne, hogy a százmilliárdokból működő kormánymédiából végre, három év után (!) először (!) egyvalaki elmenjen és tudósítson ezekről a helyekről... de nem. Nem vállalja. Ez van” – fogalmazott. Hozzátette: lehet gondolni Pilhál Tamásról bármit és bárminek az ellenkezőjét is, de önmagában a félelemért nem szabad őt hibáztatni.

Az Oroszország-szakértő Bucsába invitálta a kormánypárti újságírót, aki hazugságnak állította be az ott történt mészárlást. Az újságíró válaszolt.

