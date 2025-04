Visszavonulót fújtak a sóskúti akkumulátor feldolgozónál?

Nem csak a sóskútiak ellenzik, hogy elstartoljon az akkubiznisz, a településhez nagyon közel esik Érd és Tárnok is a budai agglomerációban. A környéken élők attól tartanak, hogy egy haváriahelyzetben a szél és a közeli patak miatt a szennyezés az egész környékre hatna, a polgármester szerint akár százezer embert is érinthetne mindez. Ehhez képest a cégnek 2 millió forintos biztosítása van a kormányhivatali határozat alapján.

Egy nap alatt nagyot fordult a világ a beruházás körül, mivel kedden kiderült, hogy a hulladékgazdálkodási engedély után a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól megkapta a fémkereskedelmi engedélyt is, és ezzel kipipálták az utolsó feltételt is, amit a kormányhivatal a sóskúti akkufeldolgozó elindításához szabott.

Arról, hogy az Andradának milyen jogi lehetőségei vannak, szerinte még korai beszélni, most a határozatot fogják a település jegyzőjével megnézni. A polgármester azt mondta, ők már korábban is azzal érveltek a beruházás ellen, hogy a település építési előírásai szerint az egy kereskedelmi-szolgáltató övezet, vagyis ott hulladékkezelési tevékenység nem végezhető.

Visszavonta az Andrada környezethasználati engedélyét a kormányhivatal – közölte Aradszki András országgyűlési képviselő a Facebookon szerda délután. A hírt Mészáros József, Sóskút polgármestere is megerősítette a hvg -nek, de arról még nem tudott beszámolni, hogy mit tartalmaz a kormányhivatal határozata.

