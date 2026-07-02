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Közélet Vitézy Dávid

Vitézy Dávid a Millenáris milliárdos vagyonáért is aggódik

mfor.hu

Levelet írt Szentkirályi Alexandrának, hogy megtudja, mit kap vissza az állam.

Levelet írt Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Szentkirályi Alexandrának, aki az elmúlt években a Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány kuratóriumának elnöke is volt.

Ez egyike volt a Fidesz által létrehozott közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak (kekva), amelyek segítségével átláthatatlanná tették az állami vagyonnal való gazdálkodást. Ezek a kekvák ugyanis a részükre átadott több százmilliárd forintnyi állami vagyonnal teljesen szabadon gazdálkodhattak, azt akár értékesíthették is.

- írta Vitézy Dávid.

A miniszter a levélben felhívta Szentkirályi Alexandra figyelmét arra, hogy a törvény értelmében az alapítvány július 31-i megszűnéséig az általa vezetett kuratórium tartózkodjon minden, a napi működésen túli kötelezettségvállalástól, valamint az alapítvány bármely vagyontárgyának értékesítésétől. Másrészt azt is kérte tőle, hogy két héten belül készítsen pontos jelentést az alapítvány aktuális pénzügyi és vagyoni helyzetéről, valamint az államra visszaszálló és vissza nem szálló vagyonelemekről.

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