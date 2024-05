Vitézy Dávid: a Városháza nem az ország visszafoglalásának edzőtábora

Orbán Viktor felel azért a mélyen Budapest-ellenes politikáért, amit Lázár János is képvisel – véli Vitézy Dávid. A főpolgármester-jelölt a 24.hu-nak adott interjújában azt mondta, nála 2022 végére jött el az a pont, amikor a kormányzathoz köthető keretek között semmilyen érdemi szakmai munkát nem tudott már végezni.

A korábbi államtitkár ma már ellenzéki politikusnak tartja magát. Mint fogalmaz, egy ellenzéki párt támogatja, és nem a kormány politikáját szeretné Budapesten képviselni, hanem éppen annak ellenére indult el. Hozzátette: nem ért egyet azzal az ellenzéki felfogással, amit Karácsony Gergely testesít meg, hogy országos szinten kell politizálni egy főpolgármesternek, és azzal sem, hogy az ország visszafoglalásának edzőtáboraként tekintsünk a Városházára.

Az interjúban szóba került, hogy habár nem értett egyet a CEU elüldözésével, ám úgy érezte, a MÁV akkori vezetőjeként, azaz állami cég vezéreként nem kell ezzel foglalkoznia a nyilvánosság előtt. Úgy véli, az eddigi bal- és jobboldali meghatározást már nehéz értelmezni, ő várospolitikai értelemben zöld, és

leszögezte, világnézeti értelemben sosem volt jobboldali,

hanem zöld várospolitikus, ezért is vette jó néven az LMP támogatását.

Közölte, egy pillanatig sem vetődött fel, hogy ő legyen a Fidesz főpolgármester-jelöltje, mivel a kormánypárt budapestiekkel szemben képviselt politikáját nem tudja képviselni. Vitézy szerint Budapesten minden érdemi beruházás leállt, kivéve a Vár szimbolikus újjáépítését, vidéken vasútvonalakat zárnak be, és minden vasúti járműbeszerzést leállítottak, amiket elindítottak.

„Ha a nagy állami rendszerek 21. századi átalakítása van terítéken, bátortalanság jellemzi a kormányt”

– mondja a főpolgármester-jelölt, aki szerint kizárt, hogy Szentkirályi Alexandra, a Fidesz jelöltje visszalépjen az ő javára. A regnáló főpolgármesterrel kapcsolatban pedig megjegyezte, sosem mondta, hogy Karácsony Gergely tönkre akarja tenni a várost, de ettől még sikertelen főpolgármester. Mint fogalmaz, hisz abban, hogy tudná ezt a feladatot jobban csinálni, mint ő.

Vitézy elárulta a kedvenc budapesti kerületi polgármestere Őrsi Gergely, aki pártokon felül álló konszenzust hozott létre a II. kerületben, számára ez a szerepfelfogás mintaértékű. A legrosszabb kerületvezetőnek pedig Niedermüller Pétert, Erzsébetváros első emberét nevezte meg, ugyanis – vélte – a VII. kerületben öt év alatt nem történt semmi előrelépés.

A főpolgármester-jelölt szerint Budapestért a mai anyagi keretek közt is sokkal többet lehet tenni, ugyanis a fővárosi költségvetésen belül is van mozgástér, illetve a magántőkét is jobban be lehetne vonni a fejlesztésekbe.

„Ingatlanfejlesztőket bevonni, hogy bérlakások épüljenek, és kollégiumi férőhelyek”

– mondta Vitézy, aki szerint verseny helyett „az államszocializmus nyelvi készlete kezd visszajönni”.