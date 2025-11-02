2p

Vitézy Dávid beleállt Lázár Jánosba: Gyurcsány nyomdokai lépett a miniszter

A vármegyebérleteseket, akik csak busszal járnak, is beszámíthatták a vonatozók közé.

Ez már Brüsszelből is látszódik: 60 százalékkal nőtt az utasforgalom a MÁV-on egy év alatt – írta vasárnap Facebook-bejegyzésében Lázár János építési és közlekedési miniszter. 

 

 

A bejegyzésre azonnal reagált Vitézy Dávid, a Fővárosi Közgyűlés tagja, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője, a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnöke. Vitézy szerint „Lázár János Gyurcsány Ferenc nyomdokaiba lépett, és teljesen nyilvánvalóan hamis statisztikávál házal, és veri át az európai statisztikai hivatalt a magyar kormányzat nevében”.

„Mégis, ki hiszi el, hogy 60 százalékkal nőtt a MÁV utasszáma? Miközben az IC-k tele voltak és vannak, és semmivel nem járnak sűrűbben, sőt, még annyi kocsi se jut rájuk, mint korábban. A legtöbb utast szállító budapesti elővárosi forgalomban semmilyen extra kapacitás nincs, és ugyanannyira zsúfoltak a vonatok, mint pár éve” – folytatja Vitézy. 

Legutóbb, a magyar statisztika készitése során kiderült már a trükk: a csak Volánbuszt használó vármegyebérletes utasokat is havi 56 alkalommal utazó vasúti utasnak számolja a MÁV. Akkor a KSH szóvá is tette, hogy az adatok megbízhatatlanok – magyarázza Vitézy Dávid. 

