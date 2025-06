Vitézy Dávid csődről beszél – ezért tehetik tönkre Budapestet

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője élesen bírálta a városvezetést. Szerinte a Karácsony vezette koalíció – beleértve a Tisza- és Vitézy frakcióját is – felelőtlenül fogadott el egy olyan költségvetést, amelyben „tátong egy 50 milliárdos lyuk”, és ennek tudatában vállalták a Rákosrendező-projektet.

„Ha megoldjuk a nagyobbik problémát, tehát meg tudunk állapodni a kormánnyal ezekről a beruházásokról – nagyon éles vitákra számítok –, akkor a kisebbik problémát is meg fogjuk oldani, hogy előteremtjük ezt az összeget.”

Karácsony Gergely főpolgármester ugyanakkor üdvözölte a kiemelt státusz tervét, de hangsúlyozta: előbb meg kell állapodni a kormány által ígért 300 milliárd forintos közlekedési fejlesztés részleteiről. Mint mondta, több lehetséges forrásteremtési út is szóba jöhet, például hitelfelvétel vagy a telek egy részének értékesítése.

