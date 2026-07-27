Vitézy Dávid elárulta: erre költenek 240 milliárd forintnyi EU-s pénzt

A kormány 240 milliárd forintot különített el uniós forrásból a lajosmizsei vasútvonal fejlesztésére – közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid emlékeztetett: a lajosmizsei vonal az utolsó Budapestről kivezető, egyvágányos és dízel vasútvonal, amelyen ma teljesen „lerobbant” dízelvonatok járnak rohamosan fejlődő elővárosi térségek, például Gyál felé.

Vitézy Dávid megértését fejezte ki azokkal szemben, akiket megijeszt, ha valahol most óránként döcög egy dízelvonat és helyette 15 percenkénti elővárosi közlekedés lesz. Hangsúlyozta azonban, hogy ez a fejlesztés csak jobbá teszi a térség életét: lesznek külön szintű vasúti átjárók, halk, korszerű motorvonatok fognak járni és ezeket a vonalakon nincs teherforgalom sem.

Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid július 22-én jelentették be: Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv néven kormányciklusokon átívelő, tízéves vasúti fejlesztési program indul, amelynek teljes kerete megközelíti a 3500 milliárd forintot.