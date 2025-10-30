3p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Közélet Karácsony Gergely Vitézy Dávid

Vitézy Dávid élne az egy százalékkal

mfor.hu

Ha a Sziget végül nem valósul meg, Budapest kulturálisan és gazdaságilag is szegényebb lesz. A mai közgyűlési döntésekkel ehhez a kimenethez drámaian közelebb kerültünk. Ezzel együtt nem temetném még a Szigetet: jövő nyárra a közterület-használati szerződés még él, a remény nem veszett el teljesen, hogy még valamilyen megoldást keressünk – írja Facebook bejegyzésében A Podmaniczky mozgalom vezetője.

„A főpolgármesternek is azt javaslom, ne a követőit hergelje a javaslatot elutasító képviselők ellen, hanem inkább nézzük meg, tiszta fejjel van-e a képletnek más megoldása. Ha Gerendai Károly és a Sziget vezetői nem adták fel, akkor ne Budapest legyen az, aki a végső döfést megadja azzal, hogy a Sziget végével kürtöli tele a sajtót” – tanácsolja Vitézy Dávid.

„Ha egy százalék esély is van még a Sziget megmentésére, éljünk vele” – húzza alá.

A 28. Sziget fesztiválra tartó fiatalok érkeznek a K-hídon az óbudai Hajógyári-szigetre
A 28. Sziget fesztiválra tartó fiatalok érkeznek a K-hídon az óbudai Hajógyári-szigetre
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Kedvezményt kér a helyi fiataloknak

„A Podmaniczky-frakció a kezdettől a Sziget túlélését segítő javaslatok mellett állt. Egyetlen feltételünk volt: a budapesti és itt tanuló fiatalok kapjanak kedvezményt. Ezt a Sziget elfogadta, így támogattuk a megállapodást minden fordulóban.”

Kompromisszum

„Kompromisszumos javaslatot is tettünk: a város a kieső bevételeit a főpolgármester 400 milliós kommunikációs stábján spórolja meg. Ezt még a Tisza és a DK is megszavazta, de a megoldás így sem született meg. A Tisza-frakció is próbált újabb kompromisszumot javasolni, ám a főpolgármester ezt nem engedte már szavazásra bocsátani. Így aztán maradt a patthelyzet és nem születtek döntések.

A főpolgármester az első perctől arra építette a Sziget-stratégiáját, hogy mivel sajtó és a közvélemény egy része majd úgyis neki hisz, mindenkit bele tud kényszeríteni Facebook-posztokkal az általa helyesnek vélt egyetlen megoldás támogatásába. Ez a stratégia néha bejön, most nem működött eléggé ahhoz, hogy többséget tudjon teremteni.

Nyilván most elindul az egymásra mutogatás és a felelőskeresés, de amíg a legcsekélyebb esélye megmarad a fesztivál megmentésére, ameddig a régi-új tulajdonosok nem adják fel, addig akkor járunk el helyesen, ha megoldásokat és nem felelősöket keressük. Próbáljunk meg a mai keserű közgyűlés után újra asztalhoz ülni, és megnézni, van-e még bármilyen lehetséges megoldás a Sziget megmentésére. Mi, ahogy eddig is, ebben ezután is partnerek leszünk” – zárja sorait Vitézy Dávid.

Nem szavazták meg

Hosszú, Gerendai Károly Sziget alapító részvételével zajló viták után a Fővárosi Közgyűlés szerdán 13 igen, 0 nem és 19 tartózkodás mellett nem szavazta meg a Sziget fesztivál fennmaradását támogató javaslatot. A Fidesz és a Tisza képviselői tartózkodtak, a DK, a Podmaniczky Mozgalom, a Kutyapárt és a Párbeszéd igent nyomott a javaslatra – teszi hozzá a Telex.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A Kereskedelmi Szövetség nagyon meglepődött

A Kereskedelmi Szövetség nagyon meglepődött

Az Országos Kereskedelmi Szövetség értetlenül áll azelőtt, hogy a kormány minden egyeztetés nélkül meghosszabbította az árrésstopot, sőt kiterjesztette azt új termékekre is.

Republicon: októberben Magyar Péterék vannak nyeregben

Republikon: októberben Magyar Péterék vannak nyeregben

Októberben 6 százalékponttal vezet a Tisza Párt a Fidesz-KDNP előtt a teljes népességben, 30 százalék szavazna Magyar Péter pártjára. A pártválasztók körében 2 százalékpontot erősödött a Tisza, így az előnye a kormánypártokkal szemben immár 8 százalékpont, az állás 43-35.

Ennek lőttek! – Budapest korlátozza a szilveszteri tűzijátékozást

Ennek lőttek! – Budapest korlátozza a szilveszteri tűzijátékozást

A Fővárosi Közgyűlés szerdán rendeletet alkotott a szórakoztató célra szánt pirotechnikai eszközök felhasználásáról korlátozva ezzel a szilveszteri tűzijátékozási lehetőségeket.

Február végéig még biztosan marad az árrésstop – Kormányinfó percről percre

A megszokotthoz képest kifejezetten korán, csütörtök reggel nyolc órára hívta össze a sajtót a szerkesztőségünkbe is megérkező meghívó, azaz a vártnak megfelelően valóban nem maradtunk Kormányinfó nélkül a héten. 

Karácsony Gergely és Vitézy Dávid együtt nyert a fonódó villamosokért

Karácsony Gergely és Vitézy Dávid együtt nyert a fonódó villamosokért

A budai fonódó villamoshálózat harmadik ütemének, vagyis a Budafoki út-Dombóvári út csomópont és a Savoya Park között a Budafoki út hosszában kiépítendő villamosvonal megvalósulásának szükségességét mondta ki a Fővárosi Közgyűlés szerdán.

Így bukott el a Sziget fesztivál megmentése

Így bukott el a Sziget fesztivál megmentése

A Fővárosi Közgyűlés leszavazta az a javaslatot, hogy a főváros megállapodjon a fesztivál új szervezőivel tíz évre, három évre haladékot biztosítva a területhasználati díj megfizetésére.

Kiderült, mikor találkozik Orbán Viktor és Donald Trump

November eleji időpontot tűztek ki.

Közösen venné fel a harcot Magyar Péter az ellenzékkel

Magyar Péter közös kiállásra szólítja fel az ellenzéki pártokat „az orbáni hamisítás” ellen

Jelentős leállás jön az Ügyfélkapunál

A belépés DÁP-azonosítással nem lesz elérhető, és több szolgáltatásnál lassulásra lehet számítani. A NAV határidőket is módosít.

Megvan Varga Judit új tisztsége

A Nemzeti Mentál Pajzsnál tér vissza a volt igazságügyi miniszter. 

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168