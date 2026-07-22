Vitézy Dávid: Felvesszük az osztrák tempót a vasúti fejlesztésekben

„A Rákospalota-Újpest vasútállomáson vagyunk, ez nem egy felújított vasútállomás, nem ilyet képzeltünk magunknak” – ezzel a felütéssel kezdte a miniszterelnök, aki közlekedési és beruházási minisztere társaságában a Budapest Nyugati-pályaudvar és Szob között közlekedő S70-es személyvonattal érkezett. Magyar Péter kiemelte, hogy rekordsebességgel teljesítették azt az ígéretüket, hogy hazahozzák az uniós forrásokat, az előző kormányülésen pedig döntöttek a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv elindításáról. A kormányfő szerint a magyar vasút fejlesztése jóval túlmutat a közlekedéspolitikán.
Hat fejlesztési irány van
Magyar Péter hat fejlesztési irányt jelentett be. Az első a versenyképes eljutás lehetőségének biztosítása minden megyeszékhelyre, száz kilométer per órás átlagsebességgel, a második egy megbízható regionális vasúti hálózat kialakítása, és ehhez kapcsolódóan a busz és a vasúti menetrend összehangolása. A harmadik egy erős elővárosi vasút létrehozása, a tram-train rendszer bővítése, a negyedik a partnerség Budapesttel, a központi régió fejlesztése. Az ötödik a vasúti áruszállítás helyzetének javítása, a hatodik pedig a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése.
Magyar Péter szerint a tényeket egészen mást mutatnak: most 43 éves a vasúti kocsik átlagéletkora, óriási lemaradás van az akadálymentesítésben, az utastájékoztatás a vasútvonalak 73 százalékán hiányzik.
Felvesszük az osztrák tempót a vasúti fejlesztésekben
A Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv egy kormányzati ciklusokon átívelő program, és összességében 3550 milliárd forint felhasználását irányozza elő – erről már a közlekedési és beruházási miniszter beszélt. Vitézy Dávid elmondta, hogy ez az összeg léptékét nézve már Ausztria szintje. Tavaly itthon alig 20 milliárd jutott vasútfejlesztésre. 700 milliárd euróból új IC-kocsikat és HÉV-szerelvényeket fognak vásárolni. Az Európai Beruházási Bank (EIB) hiteléből vasúti pályafejlesztésre fordítanak forrásokat. Vasútállomásokat újítanak meg, és akadálymentesítést végeznek.
A tervezés céldátuma 2030
A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, hogy az Intercity flotta lecserélésére 35 új, 400-500 fő befogadására alkalmas motorvonat beszerzését indítják el, és összesen 42 darab 120 méteres alacsonypadlós, klimatizált új HÉV-szerelvényt szereznek be. Az első új járművek érkezése e kormányzati ciklus végére várható. Az a tervük, hogy az agglomerációs településekről negyedóránként elérhető legyen a főváros, az intercity vonatok pedig óránként induljanak Budapestre.
A repülőtéri gyorsvasút esetében koncessziós programban gondolkoznak. A miniszter azt mondta, felülvizsgálják a korábbi kormány által között reptéri gyorsvasúti koncessziót.
Felszállás közben szerelnek, de már idén is lesznek felújítások
Vitézy Dávid elmondta, hogy már idén nyáron elindult az úgynevezett „lassú jel” felszámolási program. Ez azokat a vonalakat érinti, ahol jelenleg sebességkorlátozás van érvényben. Zajlik a szolnoki vasútállomás váltóinak cseréje. Itt most a váltók 20 kilométer per órás áthaladást tudnak biztosítani.
A közlekedési és beruházási miniszter beszélt a tíz legnagyobb hazai vasútállomás – köztük Debrecen, Szeged, Győr termináljainak – a megújításáról is. Elmondta, hogy szeretnének bevonni magántőkét, de nem úgy, hogy kijátsszák a közvagyont. A vidéki vasútállomások megújítására is átfogó programot indítanak.
A cél a 160 kilométer per órás sebesség a vasúton
Vitézy Dávid szerint el kell érni azt, hogy a vonatok sebessége valós alternatívát kínáljon azzal az utazási sebességgel, ami ma az autópályán érhető el. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, hogy még idén el fog készülni a Debrecen-Balmazújváros vonal villamosítása, átfogó fejlesztések lesznek a Budapest-Miskolc, és a Hatvan-Füzesabony közötti szakaszon. Megkezdik a Kazincbarcika-Miskolc-Tiszaújváros vonalon a tram-train előkészítését. Tervezik a Nagykáta-Újszász vonal teljes felújítását, és a Budapest-Szeged fővonal átfogó fejlesztésének előkészítését, valamint megkezdik a Budapest-Győr elővárosi közlekedésének előkészítését is, továbbá a fővonal modernizálását. Szintén hozzáfognak a pécsi fővonal felújításának tervezéséhez. Vitézy Dávid elmondta, hogy a vasúti beruházások átlagos ciklusideje 7-8 év, az idő felét pedig az előkészítés teszi ki.
Több budapesti fejlesztés szintén megkezdődik idén
A Déli pályaudvaron a felújítási munkákat rögtön elkezdik, erre 40 milliárd forint áll rendelkezésre. Hosszú távon az a cél, hogy mélyítsék az alagutat, hogy az emeletes vonatok is elférjenek alatta. A csepeli és a ráckevei HÉV felújításának első ütemét szintén el tudják elkezdeni. Kész tervek vannak arra, hogy a HÉV-szerelvények a Kálvin téren elérjék majd a metrót, de ez még nem 2030-ra fog megvalósulni. A gödöllői HÉV esetében újra kell indítani a teljes tervezést. Reális lehet viszont 80 milliárd forintból az M3 metró meghosszabbítása Rákospalota-Újpestre 2030-ra.
A kormány döntött a Gubacsi híd teljes újjáépítésének megkezdéséről is. A Budapest-Belgrád vasútvonalon a vonatbefolyásoló rendszerek még nincsenek készen. Ha ez a biztonsági szint megbízhatóan működik, akkor elindulhat a közlekedés. A kínaiak jelenleg szoftverfejlesztést végeznek, ennek már szerdán meg lehet az eredménye, ha minden rendben lesz, ősszel megindulhat a forgalom.
A magyar kormány még június végén hivatalosan is kezdeményezte a Budapest-Belgrád vasútberuházással kapcsolatos titkosítás feloldását. Vitézy Dávid lapunk kérdésére elmondta, hogy a napokban kínai diplomáciai körökből választ kap arra, hogy a kínaiak megteszik-e ezt a lépést, így a magyar kormánynak pontos rálátása lesz arra, hogy milyen feltételekkel kötötték meg az Orbán-kormány idején ezt a gigaszerződést.