Vitézy Dávid: Karácsony Gergely megszegte a titoktartási szabályokat

„Súlyosan megszegte a közbeszerzésekkel kapcsolatos titoktartási szabályokat Karácsony Gergely” – írja közösségi oldalán Vitézy Dávid. A Fővárosi Közgyűlés tagja szerint a Bubi-tender körüli vita zárt, ezért törvénysértő egy még le nem zárt közbeszerzésben az ajánlattevők referenciájának érvényességét nyilvánosságra hozni.

Karácsony Gergely a Magyar Hangnak adott interjújában beszélt arról, hogy a Bubi-tender ajánlattevője kapcsán vita alakult ki a közgyűlésben. A jelentkező Helsinkiben üzemeltet hasonló rendszert, azonban az télen nem működik, és a feltételek között szerepelt a folyamatos üzemről szóló referencia. Vitézy szerint nem ez volt a fő vitás pont.

Ahogy arról az Mfor is beszámolt, a BKK egyelőre nem talált jogi lehetőséget a Bubi közbringarendszer működését biztosító szolgáltatási szerződés meghosszabbítására, így a Bubi 2025. december 23-ától leállhat. A BKK azt mondta, jelenleg még nem lehet tudni, milyen hosszú üzemszünettel kell számolni.