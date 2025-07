Vitézy Dávid: Lázár János tárcájának kérésére törölték a gödöllői HÉV és a 2-es metró integrációját

Vitézy szerint azonban elfogadhatatlan, hogy a metró és a HÉV összekötésének terve kikerüljön a dokumentumból, hiszen a projekt évek óta szerepel a kormány által elfogadott Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégiában és a fővárosi tervekben is. „Még civil közlekedési aktivistaként kezdtem azt a küzdelmet, hogy a gödöllői HÉV-et ne hagyjuk rohadni tovább, ne szigetüzem legyen, hanem előbb vagy utóbb integráljuk a metróval, hiszen a mesterséges átszállási kényszer az Örs vezér terén teljesen felesleges” – fogalmazott. Hangsúlyozta, hogy hétfőn, bizottsági elnökként javaslatot tesz a Településterv módosítására, mert szerinte ha most engedik kivenni a projektet, végleg elbukhat.

Kapcsolódó cikk Vitézy Dávid BKK-sikerekről számol be Rendkívüli intézkedéseket értek el a cégnél.

Vitézy Dávid szerint a Főváros a Lázár János vezette minisztérium kérésére törölte Budapest fejlesztési terveiből a gödöllői HÉV és a 2-es metró összekötésének lehetőségét, amit szerinte nem szabad hagyni. „A gödöllői hév fejlesztését a Főváros segítségével akarja megfúrni Lázár – nem fogjuk hagyni!” – írta vasárnap közzétett Facebook-bejegyzésében. Hétfőn dönt a szakbizottság a Fővárosi Településtervről, amely Budapest hosszú távú városfejlesztési és építési jogi alapdokumentuma, és szabályozza a jövőbeni infrastrukturális fejlesztések helyigényét is.

