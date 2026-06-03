Vitézy Dávid lépett: új vezetőt nevezett ki a MÁV Szolgáltató Központ élére

Simon Enikőt nevezte ki a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. (MÁV SZK) vezérigazgatójának Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a tisztségéből felmentetett Bada János helyére – írja a MÁV-csoport közleménye alapján az MTI.

Az új vezérigazgató 23 éve dolgozik a cégcsoportnál.

A közlemény szerint a MÁV SZK az elmúlt időszakban nem tudta ellátni a cégcsoport hatékony kiszolgálásának feladatát. A beszerzési, logisztikai és informatikai területeken felhalmozódott problémák következtében a társaság olyan helyzetbe került, amely a cégcsoport tulajdonosait és legfontosabb ügyfeleit egyaránt kiszolgáltatottá tette.

„Ezt a helyzetet az érintett felsővezetés nem tudta — vagy nem akarta — orvosolni. A joggyakorló döntése ezért egyértelmű volt, minden érintett vezető azonnali hatállyal távozott, hogy a megújulásnak ne legyen akadálya” – írja a MÁV-csoport.

Hozzátették, a vezetőváltással egyidejűleg a vállalat működése alapjaiban alakul át, az új MÁV SZK az átláthatóság, gazdaságosság és ügyfélközpontúság vállalata lesz.