1p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Közélet Közösségi közlekedés MÁV Zrt. Vitézy Dávid

Vitézy Dávid lépett: új vezetőt nevezett ki a MÁV Szolgáltató Központ élére

mfor.hu

A vasúttársaság kiszolgáltatott helyzetét az előző vezetés nem orvosolta, minden vezető azonnali hatállyal távozott.

Simon Enikőt nevezte ki a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. (MÁV SZK) vezérigazgatójának Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a tisztségéből felmentetett Bada János helyére – írja a MÁV-csoport közleménye alapján az MTI.
Az új vezérigazgató 23 éve dolgozik a cégcsoportnál.

A közlemény szerint a MÁV SZK az elmúlt időszakban nem tudta ellátni a cégcsoport hatékony kiszolgálásának feladatát. A beszerzési, logisztikai és informatikai területeken felhalmozódott problémák következtében a társaság olyan helyzetbe került, amely a cégcsoport tulajdonosait és legfontosabb ügyfeleit egyaránt kiszolgáltatottá tette.

„Ezt a helyzetet az érintett felsővezetés nem tudta — vagy nem akarta — orvosolni. A joggyakorló döntése ezért egyértelmű volt, minden érintett vezető azonnali hatállyal távozott, hogy a megújulásnak ne legyen akadálya” – írja a MÁV-csoport.

Hozzátették, a vezetőváltással egyidejűleg a vállalat működése alapjaiban alakul át, az új MÁV SZK az átláthatóság, gazdaságosság és ügyfélközpontúság vállalata lesz.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Menesztették a budapesti rendőr-főkapitányt, mutatjuk, ki ült a helyére

Menesztették a budapesti rendőr-főkapitányt, mutatjuk, ki ült a helyére

Terdik Tamás szerdán már nem főkapitány, Baricska Norbert Tamás vezeti a budapesti rendőrséget.

A történelem szemétdombjára küldi a Tisza a Szuverenitásvédelmi Hivatalt

A történelem szemétdombjára küldi a Tisza Párt a Szuverenitásvédelmi Hivatalt

Megszületett a törvényjavaslat a hivatal megszüntetésére: amint megszavazza az Országgyűlés, másnap már hatályba is lép.

Botrány: több fideszes politikust is előállított a Központi Nyomozó Főügyészség

Botrány: több fideszes politikust is előállított a Központi Nyomozó Főügyészség

Láng Zsolt, Gór Csaba és Puskás Péter nevét fogjuk még hallani a következő napokban.

A BL-döntő tényleg mindent vitt

Mennybe ment az RTL, évtizedes rekord dőlt meg a budapesti BL-döntőn

Így alakultak a 22. hét nézettségi adatai.

Nemcsak a fiatalok buktatták meg az Orbán-kormányt?

Nemcsak a fiatalok buktatták meg az Orbán-kormányt?

Erre utal a Republikon új elemzése.

Sulyok Tamás újabb méretes pofont kaphat

Sulyok Tamás újabb méretes pofont kaphat

Fizetése is jelentősen csökkenhet.

Döntött a belügyminiszter: fejcsere a Katasztrófavédelem és a Büntetés-végrehajtás élén

Döntött a belügyminiszter: fejcsere a Katasztrófavédelem és a Büntetés-végrehajtás élén

Fontos pozícióknál változatott Pósfai Gábor.

Házkutatást tartottak a II. kerületi polgármester otthonában és hivatalában is

A polgármester együttműködött.

Nagytakarítás Mága Zoltán céghálójában

A Nemzeti Kultúrális Alap félmilliárd forintos támogatása körüli botrány után megnéztük az elmúlt években már diplomata útlevéllel utazgató hegedűművész céghálóját, ami jelenleg nem fest túl optimista képet.

Hetven nyomozó csapott le egy korrupciós ügyben, több embert őrizetbe is vettek

Hetven nyomozó csapott le egy korrupciós ügyben, több embert őrizetbe is vettek

Számos helyszínen akcióztak a KNYF emberei.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG