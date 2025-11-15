2p
Vitézy Dávid nem lesz biodíszlet – időközi választás jöhet Budapesten?

Törvénytelenül működik a főváros, és ebből még nagy gond lehet a Podmaniczky Mogalom vezetője szerint.

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom vezetője a Népszavának adott interjújában arról beszélt, hogy a következő parlament akár fel is oszlathatja a Fővárosi Közgyűlést.

„A főváros több elemből álló törvénytelen működése a csődtől, a helyettes hiányán át a cégvezetések megoldatlanságáig, eljuthat odáig, hogy a következő parlament úgy dönt, feloszlatja a Fővárosi Közgyűlést és az országgyűlési után fővárosi önkormányzati választás is lesz”

- fogalmazott Vitézy, aki nyitott a tárgyalásra a főpolgármester-helyettesi pozícióval kapcsolatban, amennyiben Karácsony Gergely főpolgármesternek „van érdemi javaslata”.

„Bizottsági elnökként többet dolgozom, mint némelyik helyettese korábban és jelentős eredményeket értünk el. Biodíszlet azonban nem leszek. Az elmúlt egy évben több példa is volt arra, hogy a közgyűlés dönt valamiről, Karácsony Gergely meg éppen az ellenkezőjét csinálja. Elég sok garancia kellene ahhoz, hogy bevállaljam”

- mondta.

Vitézy arról is beszélt, hogy Budapest gyakorlatilag csődben van, de a Kúria a szolidaritási hozzájárulásról hozott döntése „vágányállító jelentőségű”. Attól nem tart, hogy a kormány csődbiztost nevez ki Budapest élére, szerinte ugyanis ez a választási kampány közeledtével nem lenne jó üzenet. 

Megkérdezték az előző főpolgármester-választáson Karácsony Gergelytől hajszállal kikapó politikust arról is, elindulna-e újra a posztért egy következő választáson. „Azok a problémák, amelyek miatt annak idején elindultam, azóta sem szűntek meg. Néhány téren valamit javult a helyzet, de a teljes kép inkább romlott. Budapest, mint egy európai szinten működő város, megszűnt” – hívta fel a figyelmet válaszában Vitézy, de hozzátette, ő azt szeretné, hogy a következő választás csak 2029-ben legyen, arról pedig mér korai lenne találgatni, hogy akkor elindulna-e a főpolgármesterségért.

