Vitézy Dávid nyilvánosan vitázna Karácsony Gergellyel

A képviselő azt is kifogásolta, hogy Karácsony visszavonta a Klímaügynökség Budapesti Közművekbe történő beolvasztásáról szóló javaslatot. Vitézy szerint a főpolgármester azért nem engedte szavazásra bocsátani az előterjesztést, mert attól tartott, hogy az többséget kapna a Fővárosi Közgyűlésben.

Bejegyzésében Vitézy úgy fogalmazott: „Mókás interjút adott a főpolgármester a Népszavának, olyan érzésem lett tőle, mintha az MSZP pártpénztárnoka közben egy pisztolyt tartott volna »Apu« fejéhez.” A képviselő szerint Karácsony egyik legerősebb állítása az volt, hogy kiállt Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója mellett az M3-as metró felújításának ügyében. Vitézy emlékeztetett, hogy nemrég derült ki: az elavult orosz szerelvényeket nem felújították, hanem valójában újragyártották, ami szerinte közbeszerzési és vámcsalás gyanúját is felveti.

Finoman a Tisza Pártot is védelmébe vette.

