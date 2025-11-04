3p
Közélet Budapest MÁV Zrt. Vitézy Dávid

Vitézy Dávid öt pontban szedi szét az új HÉV-tendert

mfor.hu

Első ránézésre persze örömteli hír, hogy a kormány végre kiírta az új HÉV-tendert, de az ördög a részletekben van – írja a Podmaniczky Mozgalom vezetője keddi Facebook bejegyzésében.

Vitézy Dávid 5 pontban foglalja össze a lényeget:

1. A vonatok jóval drágábbnak tűnnek, mégis kisebb a kapacitásuk. 120 méter helyett 110 méteres vonatot, 700 férőhely helyett 650 férőhelyes vonatot keres már csak a MÁV a korábbi tenderhez képest. Csökkent az alacsonypadlós elvárt arány is: a korábbi 75 helyett már csak a vonat 66 százalékának kell alacsonypadlósnak lennie.

Csökkent az ajtók száma is, ez pedig kritikus: a BFK korábban alaposan kiszámolta, hogy a hévek későbbi fejlesztése esetén (a mai 18-ról) 14 ajtó alá nem lehet menni oldalanként, mert az annyira lassítja az utascserét, ami már az alagúti üzemben távlatban problémás lesz. Ehhez képest az új tenderben már csak 12 ajtót kér a MÁV.

Vitézy Dávid precíz leltárt készített
Vitézy Dávid precíz leltárt készített
Fotó: Facebook

2. Míg az akkori 12,7 milliós árat (mely nem is volt a legjobb licitajánlat még) arra hivatkozva lőtte le a Kormány 2021-ben, hogy túl drága, most a tenderben az szerepel, hogy 14,85 millió euróig elfogad ajánlatokat a MÁV. Tehát rövidebb vonat, kevesebb ajtó, kevesebb alacsonypadló, kevesebb férőhely és 17 százalékkal magasabb irányár – euróban.

3. A tender csak a H5 szentendrei HÉV esetében tartalmaz kötelező lehívást, tehát a H6 ráckevei és a H7 csepeli HÉV esetében bizonytalan időtávra tolja a járműcserét – a korábbi járműtender mindhárom vonal vonatainak cseréjét azonnal célozta.

4. A tenderből törlésre került minden utalás a vasúti kijárási képességre – így 40-50 éves távlatban megszűnik az esélye, hogy akár északon az esztergomi vonalról, akár délen a frissen felújított kunszentmiklósi (belgrádi) vonalról az elővárosi vonatok egy jövőbeni fejlesztett HÉV-be csatlakozhassanak.

Ez azt is jelenti, hogy a méregdrágán kínai hitelből felújított belgrádi vonal elővárosi forgalma a két vágányosra bővített pályán nem lesz érdemben sűrűbb, mint korábban, hisz a Keleti pályaudvar felé vezető vágányoknak nincs szabad kapacitása, a vonal fejlesztése és az elővárosi vonal sűrítése mindig is a HÉV integrációval számolt. Ez azért sem kis probléma, mert a belgrádi vonal kínai hitelének eleve elég gyatra megtérülési számaiban a legnagyobb hasznot az elővárosi vonal fejlesztése hozhatta volna – ez így most elmarad.

5. A tendert 2025 novemberében írta ki a MÁV, minden eddigi hasonló tender tapasztalatai alapján igen kicsi az esélye, hogy a választások előtt lezárul. Tehát, nehéz nem üres választási ígéretnek látni ezt a tendert – már csak azért is, mert előzetes típusengedély nélkül írták ki a beszerzést, amire sose láttunk korábban példát a MÁV motorvonat-beszerzései vagy akár villamos tenderek kapcsán. Ez olyan plusz jogi, időbeli kockázatot visz az egész beszerzésbe, ami megkérdőjelezi annak komolyságát – végképp azt, hogy Lázár János ígéretei szerint 2027-re itt új vonatok járjanak, hisz a teljes típusengedélyezést szó szerint nulláról kell kezdenie a szállítónak.

Jó hírnek tűnik – elsőre

„Tehát első ránézésre persze jó hír, hogy a kormány, bár sokéves csúszással, de a választások közeledtével hirtelen észbe kapva kiírta az új HÉV-kocsik beszerzésére vonatkozó közbeszerzést, de a részletek meglehetősen aggasztóak. Miközben az elmúlt évtizedekben tapasztalható agglomerációs szétterülés miatt kulcsfontosságú lenne, hogy a HÉV jó szolgáltatást nyújtson, mert csak így van esély elkerülni azt, hogy Budapest belefulladjon a dugókba” – foglalja össze Vitézy Dávid.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Szakértői kormányról kérdez egy kormányközeli közvéleménykutató

Szakértői kormányról kérdez egy kormányközeli közvélemény-kutató

Támogatna-e egy szakértői kormányt – kérdezte az Amarore a HVG egyik olvasójától.

Karácsony Gergely nem húzza az időt

Karácsony Gergely nem húzza az időt

A főpolgármester beszámol a kormány által kiküldött fővárosi átvilágítási szakértő (FÁSZ) részére átadott adatokról, visszautasítva az időhúzás vádját. Inkább bizalmi válságot lát.

Az Orbán-kormány a többség szemében elbukott az alkalmassági vizsgán

Az Orbán-kormány a többség szemében elbukott az alkalmassági vizsgán

A Policy Solutions 12 közpolitikai témával kapcsolatban kérdezte meg az embereket arról, hogy szerintük Orbán Viktor vagy Magyar Péter kormánya nyújtana benne jobb teljesítményt.

Itt a bejelentés: több mint 10 ezren kapnak 13. havi illetményt az idén

Itt a bejelentés: több mint 10 ezren kapnak 13. havi illetményt az idén

A teljes bírósági ágazat, több mint 10 ezer ember kaphat 13. havi illetményt idén – közölte Tuzson Bence igazságügyi miniszter éves meghallgatásán kedden az Országgyűlés igazságügyi bizottságában.

Orbán Viktor szerint a bankadó miatt támadják az elemzők, a bankok beálltak a Tisza Párt mögé

Orbán Viktor szerint a bankadó miatt támadják az elemzők, a bankok beálltak a Tisza Párt mögé

Keményen nekiment a miniszterelnök a K&H vezető elemzőjének. Azzal vádolja a nemzetközi bankvilágot, hogy beálltak a Tisza Párt mögé.

Hiába hozták meg a szívhangrendeletet, nem volt hatása az abortuszokra

Hiába hozták meg a szívhangrendeletet, nem volt hatása az abortuszokra

Három éve hozta meg a kormány a rendeletet, hogy a nőknek terhességmegszakítás előtt meg kell hallgatniuk a magzat szívhangját, de a Telex szerint ennek nem sok hatása volt. 

Iványi Gábor: „Számítottam rá, hogy még a választások előtt vádat fognak emelni”

Hogy kik voltak a társai? Gurmai Zita országgyűlési képviselő, Donáth Anna volt európai parlamenti képviselő, Szél Bernadett és Herényi Károly volt országgyűlési képviselő és még két illető.   

Mészáros Lőrinc és felesége szépen hizlalja közös cégét

A közös cégbe a közös számlájukról utaltak. 

A Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója került Demeter Szilárd posztjára

Demeter Szilárdra máshol számítanak. 

Orbán Viktor szerint az ukránok állnak a Tisza Párt adatszivárgása mögött

Orbán Viktor azonnali vizsgálatot rendelt el a Tisza pártos adatbázis ügyében.

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon


Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168