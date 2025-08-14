Vitézy Dávid: „Szentkirályi Alexandra badarságokat beszél”

Ma újabb két busz gyulladt ki a BKV járművei közül – mindkettő 24 éves Mercedes Citaro, melyeket még 13 évvel ezelőtt, 2012-ben (!) vettünk, akkor már tizenegy évesen használtan Frankfurtból – kezdi Facebook-posztját Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője.

Mint írja, akkor az volt a terv, hogy ezek maximum négy-öt évet szolgálnak, de aztán itt ragadtak és tovább szolgáltak. Nincs ez rendben, engem is aggaszt a helyzet, a biztonság az első – helyesnek tartom, hogy a főpolgármester utasítására a BKV vizsgálatot rendelt el.

Hozzáteszi:

Ha valakinek a megszólalását nem tudom mire vélni, az Szentkirályi Alexandra. Nem csak azért, mert teljes badarságokat beszél (az éjszakai hálózat átszervezésére ma indult társadalmi egyeztetést okolja a busztüzek miatt, aminél kevés abszurdabb felvetést tudok elképzelni), de azért is, mert épp a Fidesz-kormány miatt nem tudta a BKV ezeket a buszokat lecserélni.

Vitézy ezek után elmagyarázza, hogy 2021 márciusában a Fővárosi Közgyűlés nevében a főpolgármester engedélyezte a BKV-nak 30 milliárd forint beruházási hitel felvételét, melyből 380 db új autóbusz érkezett volna a BKV-hoz. A hitelt összesen három bank (OTP, KH, Gránit) adta volna össze, a BKV a tendereket is lefolytatta – új Mercedes Connecto buszok érkeztek volna 2023-ra pontosan ezen buszok helyett is, amik most, 2025 nyarán leégtek. És új midik azok helyett a Karsanok helyett is, amikből tegnap égett ki egy.

Az úgynevezett stabilitási törvény szerint azonban minden önkormányzati cég hitelfelvételéhez kormányengedély kell. A kormány 9 hónapig ült a BKV kérelmén, majd 2021 karácsonya és szilvesztere között, a két ünnep közötti politikai szünetet kihasználva indoklás nélkül elutasította a BKV kérését, mindössze annyit írtak bele a határozatba, hogy “NEM”.

Így aztán nem jöttek új buszok a BKV-hoz, gyakorlatilag azóta is csak méregdrágán bérelni tud új buszokat a cég, mert sem lízingelni, sem hitelből vásárolni kormányengedély híján nem tud. Ez is a magyarázata annak, hogy a flotta megújításában magánszolgáltatóra is kell támaszkodjon a Főváros – hisz az ő beszerzéseikhez nem kell kormányengedély.

Ha Szentkirályi Alexandrát zavarják a busztüzek, akkor talán üljön le egy padra Nagy Mártonnal vagy Lázár Jánossal beszélgetni egyet, ahogy a kampányban tette, és érje el, hogy a NEM helyett egy nagy kövér IGEN legyen ott a határozatban – javasolja Vitézy Dávid.

A BKV máris rendeli az új buszokat, amint ez megtörténik, a keretszerződés ugyanis máig hatályos a Mercedes-szel. Ha erre viszont nem képes, akkor kár a másokat hibáztató okoskodásért – mindenki más joggal számon kérheti a busztüzeket, kivéve épp az, aki megakadályozta az öreg buszok cseréjét.