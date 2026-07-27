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Közélet Mészáros Lőrinc Szíjj László Vitézy Dávid Pályázatok, európai uniós pályázatok

Vitézy Dávid egyetlen tollvonással vett el Mészáros Lőrinctől százmilliárdokat

mfor.hu

Súlyos összegekről született döntés az utolsó pillanatban.

A G7 portál azt írja: elkaszálta a kormány az M86-os és M87-es gyorsforgalmi utak koncessziós pályázatát az általuk megismert dokumentumok szerint.

A koncessziós eljárás keretében végül nem szerződnek senkivel, így a korábban tervezett formában nem épül meg a két út.

A 2026. január 30-án kiírt koncesszióért a NER két építőipari topmilliárdosa indult:

a két érvényes ajánlatot Szíjj László a Lumen magántőkealappal, Mészáros Lőrinc a Mészáros és Mészáros Zrt.-vel adta.

Hatalmas összegek sorsa

A kormány közben egy olyan esetet is feltárt, amelynél vissza tudott lépni a megbízásából a Közlekedési és Beruházási Minisztérium.

A két lefújt fejlesztés egyike a jelenleg Csornától Szombathelyig tartó M86-os autóút meghosszabbítása Körmendig.

Mészárosnak nagyon megérte volna az üzlet. A lap információi szerint elfogadása esetén a Mészáros-ajánlat

30 év alatt összesen 1700 milliárd forintba került volna folyó áron, aminek pénzügyi jelenértéke 560 milliárd forint. (Ennyi tehát az összeg 2026-os árszínvonalon.)

Időközben Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter is reagált a cikkre a Facebookon.
 

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