Vitézy Dávid egyetlen tollvonással vett el Mészáros Lőrinctől százmilliárdokat

A G7 portál azt írja: elkaszálta a kormány az M86-os és M87-es gyorsforgalmi utak koncessziós pályázatát az általuk megismert dokumentumok szerint.
A koncessziós eljárás keretében végül nem szerződnek senkivel, így a korábban tervezett formában nem épül meg a két út.
A 2026. január 30-án kiírt koncesszióért a NER két építőipari topmilliárdosa indult:
a két érvényes ajánlatot Szíjj László a Lumen magántőkealappal, Mészáros Lőrinc a Mészáros és Mészáros Zrt.-vel adta.
Hatalmas összegek sorsa
A kormány közben egy olyan esetet is feltárt, amelynél vissza tudott lépni a megbízásából a Közlekedési és Beruházási Minisztérium.
A két lefújt fejlesztés egyike a jelenleg Csornától Szombathelyig tartó M86-os autóút meghosszabbítása Körmendig.
Mészárosnak nagyon megérte volna az üzlet. A lap információi szerint elfogadása esetén a Mészáros-ajánlat
30 év alatt összesen 1700 milliárd forintba került volna folyó áron, aminek pénzügyi jelenértéke 560 milliárd forint. (Ennyi tehát az összeg 2026-os árszínvonalon.)
Időközben Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter is reagált a cikkre a Facebookon.