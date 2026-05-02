Vitézy Dávid újabb csontvázat talált Lázár János szekrényében

Visszavonta a Debrecen-Nyíregyháza vasúti fejlesztésre és a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban – írja Vitézy Dávid Közlekedési és beruházási miniszterjelölt a Facebookon.

Ezáltal a rövidesen hivatalba lépő kormány újabb 280 milliárd forint uniós forrásvesztés reális veszélyét kapja a nyakába a távozó kormánytól – hansúlyozza a bejegyzésben.

Ezeket, a már korábban elnyert uniós forrásokkal bíró beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani. Vitézy szerint a HÉV-járműcseréhez hasonlóan a közbeszerzések itt sem voltak megfelelően előkészítve, egyszerűen gyenge minőségű volt a kiírás, így végül ajánlatot sem lehetett adni. A HÉV járműbeszerzésnél a kampányban kiírtak egy Vitézy szerint teljesen alkalmatlan tendert, amire egyetlen ajánlat sem érkezett be, így végül az erre már korábban elnyert 116 milliárd forint uniós forrás veszélybe került.

A leköszönő kormány már eddig is 800 milliárd forintos kárt okozott az országnak egymaga, hisz évente 1 milliárd euró uniós forrást buktunk már visszavonhatatlanul a szabálytalanságok miatt az elmúlt két évben. A HÉV-tender bukása és a most visszavont tenderek révén még nem tudhatjuk, ez a számláló végül hol áll meg – írja a miniszterjelölt.