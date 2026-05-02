Közélet Közösségi közlekedés Lázár János Vitézy Dávid

Vitézy Dávid újabb csontvázat talált Lázár János szekrényében

Újabb 280 milliárd forint uniós forrás került veszélybe.

Visszavonta a Debrecen-Nyíregyháza vasúti fejlesztésre és a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban – írja Vitézy Dávid Közlekedési és beruházási miniszterjelölt a Facebookon.

Ezáltal a rövidesen hivatalba lépő kormány újabb 280 milliárd forint uniós forrásvesztés reális veszélyét kapja a nyakába a távozó kormánytól – hansúlyozza a bejegyzésben.

Ezeket, a már korábban elnyert uniós forrásokkal bíró beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani. Vitézy szerint a HÉV-járműcseréhez hasonlóan a közbeszerzések itt sem voltak megfelelően előkészítve, egyszerűen gyenge minőségű volt a kiírás, így végül ajánlatot sem lehetett adni. A HÉV járműbeszerzésnél a kampányban kiírtak egy Vitézy szerint teljesen alkalmatlan tendert, amire egyetlen ajánlat sem érkezett be, így végül az erre már korábban elnyert 116 milliárd forint uniós forrás veszélybe került.

A leköszönő kormány már eddig is 800 milliárd forintos kárt okozott az országnak egymaga, hisz évente 1 milliárd euró uniós forrást buktunk már visszavonhatatlanul a szabálytalanságok miatt az elmúlt két évben. A HÉV-tender bukása és a most visszavont tenderek révén még nem tudhatjuk, ez a számláló végül hol áll meg – írja a miniszterjelölt.

 

Súlyosan bántalmazták a 24.hu főszerkesztőjét, fényes nappal támadták meg

Súlyosan bántalmazták a 24.hu főszerkesztőjét, fényes nappal támadták meg

Világosban történt az eset a XIII. kerületben, Pető Péter többszörös arccsonttörést szenvedett. 

Megvan, milyen pozíciót kap Radnai Márk és Rost Andrea Magyar Péter kormányában

Radnai Márk és Rost Andrea kormánybiztos lesz.

Orbán Viktor az utolsó pillanatig ellenáll Brüsszelnek

Orbán Viktor az utolsó pillanatig ellenáll Brüsszelnek

Magyarország kormánya nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét az azzal kapcsolatos politikai, jogi és alkotmányos aggályokra tekintettel – áll Orbán Viktor miniszterelnök Sulyok Tamás államfőnek írt levelében, melyet Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter tett közzé a Facebook-oldalán szombaton.

Befagyasztottak egy 11 milliárdos NER-vagyont az egyik bankban

Befagyasztottak egy 11 milliárdos NER-vagyont az egyik bankban

A blokkolt összeg viszont csak töredéke a teljes, külföldre mozgatni kívánt vagyonnak.

Magyar Péter fontos bejelentést tett az új Parlament alakuló üléséről

Magyar Péter fontos bejelentést tett az új Parlament alakuló üléséről

Pontosan egy hét múlva, május 9-én tartja az alakuló ülését a rendszerváltó Országgyűlés, Magyar Péter a leendő miniszterelnök ismertette az aznapi programot.

Kapitány István bejelentette a terveit

Kapitány István bejelentette a terveit

A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére.

Itt a lista, hogy kik távoznak, és kik ülnek be a Fideszből az Országgyűlésbe

Itt a lista, hogy kik távoznak, és kik ülnek be a Fideszből az Országgyűlésbe

Huszonöt, lemondás miatt megüresedett országos listás mandátum kiadásáról döntött pénteki online ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB).

Varga Mihály

A ’90-es rendszerváltás óta nem látott fejleményt hoz itt is Magyar Péter miniszterelnöksége?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy úgy tűnik, végre megtörik az a rendkívül rossz magyar szokás, hogy az újonnan hivatalba lépő kormányfő persona non gratának tartja a más pártot képviselő elődje általa jelölt jegybankelnököt. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Rátaláltak egy budai ház aljában Somlai Bálint luxuskocsijaira

Rátaláltak egy budai ház aljában Somlai Bálint luxuskocsijaira

Hamar összejött egy nagyobbacska összeg az autók értéke alapján.

Családi szálak Magyar Péternél: ezzel magyarázta választását – videó

Családi szálak Magyar Péternél: ezzel magyarázta választását – videó

A leendő miniszterelnöknek a húga és sógora is érintett.

