Vitézy Dávid vonattal indult el az uniós pénzekért

Itt a vonatom, irány Brüsszel – a cél világos: haza kell hozni az európai uniós forrásokat – kezdi Facebook-posztját a szakpolitikus, a Magyar-kormány leendő közlekedési minisztere. Mint írta:

Magyar Péter leendő miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének sikeres múlt heti tárgyalása után most szakpolitikai szinten folytatjuk a munkát. A közlekedési beruházások – különösen a vasút és a városi közösségi közlekedés fejlesztése – az uniós támogatások egyik kiemelt területe. Köztudott, de nem árt emlékezni rá: elképesztő károkozás után kell újra működő és fejlődő pályára állítani Magyarországot. Az elmúlt években két alkalommal is 1–1 milliárd eurónyi forrást vesztett el az ország, amely infrastrukturális fejlesztésekre – így például vasútra – is fordítható lett volna. Hogy érzékeljük a nagyságrendet: ebből az összegből lecserélhettük volna az összes elöregedett InterCity-kocsit, megújíthattuk volna a HÉV-eket, és még más fejlesztésekre is jutott volna. Ezt a pénzt azonban végleg elbukta Magyarország – erre a mértékű károkozásra nincs és nem is lehet elfogadható magyarázat.

Kiemelte:

Szerencsére ennél is több uniós forrás azonban még menthető. A feladat azonban ezek esetében sem egyszerű: a határidők így is szorítanak, a távozó építési és közlekedési miniszter még az elmúlt napokban is leállított már így is kritikus késésben lévő vasúti beruházásokat.

Végül hozzátette, most a jövőre is kell koncentrálniuk azért, hogy megmentsék és hasznos beruházásokra fordítsák az elérhető uniós pénzeket – ezért megy Brüsszelbe most.