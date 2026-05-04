2p
Közélet Közösségi közlekedés Vitézy Dávid

Vitézy Dávid vonattal indult el az uniós pénzekért

mfor.hu

A leendő miniszter Brüsszelbe megy.

Itt a vonatom, irány Brüsszel – a cél világos: haza kell hozni az európai uniós forrásokat – kezdi Facebook-posztját a szakpolitikus, a Magyar-kormány leendő közlekedési minisztere. Mint írta:

Magyar Péter leendő miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének sikeres múlt heti tárgyalása után most szakpolitikai szinten folytatjuk a munkát. A közlekedési beruházások – különösen a vasút és a városi közösségi közlekedés fejlesztése – az uniós támogatások egyik kiemelt területe.

Köztudott, de nem árt emlékezni rá: elképesztő károkozás után kell újra működő és fejlődő pályára állítani Magyarországot. Az elmúlt években két alkalommal is 1–1 milliárd eurónyi forrást vesztett el az ország, amely infrastrukturális fejlesztésekre – így például vasútra – is fordítható lett volna. Hogy érzékeljük a nagyságrendet: ebből az összegből lecserélhettük volna az összes elöregedett InterCity-kocsit, megújíthattuk volna a HÉV-eket, és még más fejlesztésekre is jutott volna. Ezt a pénzt azonban végleg elbukta Magyarország – erre a mértékű károkozásra nincs és nem is lehet elfogadható magyarázat.

Kiemelte:

Szerencsére ennél is több uniós forrás azonban még menthető. A feladat azonban ezek esetében sem egyszerű: a határidők így is szorítanak, a távozó építési és közlekedési miniszter még az elmúlt napokban is leállított már így is kritikus késésben lévő vasúti beruházásokat.

Végül hozzátette, most a jövőre is kell koncentrálniuk azért, hogy megmentsék és hasznos beruházásokra fordítsák az elérhető uniós pénzeket – ezért megy Brüsszelbe most.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ezt mondta Magyar Péter a sógora miniszteri kinevezéséről

Ezt mondta Magyar Péter a sógora miniszteri kinevezéséről

Garanciákat vállalnak az összeférhetetlenség ellen.

Iványi Gábor: nem volt indokolt a hatósági fellépés

Iványi Gábor: nem volt indokolt a hatósági fellépés

Zajlik a büntetőügy.

Semmiből jött tiszás képviselők bonthatják le az Orbán-rendszert

Friss diplomás orvostól a négygyerekes informatikusig – képviselők a Tisza országos listájáról

A Tiszáé a valaha volt legnagyobb parlamenti frakció, a kormánypárti képviselők közül 45-en listáról kerültek be a parlamentbe. Rengeteg új nevet kell megtanulnia azoknak, akiket érdekel a politika.

Kellemetlen pillanatok várnak a piaci áron tankolókra

Kellemetlen pillanatok várnak a piaci áron tankolókra

Így alakul az üzemanyagok ára. 

Magyar Péter bejelentést tett: több mint egy évtized után ez is megváltozik

Magyar Péter bejelentést tett: több mint egy évtized után ez is megváltozik

A miniszterelnököt nem a TEK védi majd.

Átvették a képviselők a megbízólevelet, de Szijjártó Péter és Lázár János nem volt ott

Átvették a képviselők a megbízólevelet, de Szijjártó Péter és Lázár János nem volt ott

Ők később veszik majd át.

MTA - Magyar Péter

Magyar Péter: a K+F ráfordítást a GDP 2 százalék fölé emeljük középtávon, a cél pedig a 3 százalék

A kijelölt miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémián tartott beszédében közölte azt is, hogy az elvándorlás megállítását és a külföldön dolgozó kutatók visszatérését támogatják, ezen kívülk kiszámítható bérpályát és lakhatási támogatást ígért. 

Veszélyesek a magyar utak? Itt egy aggasztó statisztika – A hét ábrája

Egymillió lakosra vetítve többen halnak meg itthon közúti balesetben, mint az Európai Unióban átlagosan.

Magyar Péter és Gajdos László

Kritikus a vízhelyzet Magyarországon, Magyar Péter azonnali tervet állíttat össze

Gajdos Lászlót egy azonnali rövid- és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására kérte Magyar Péter.

Dagad a botrány a Nemzeti Kulturális Alapnál, újabb lemondást jelentettek be

Dagad a botrány a Nemzeti Kulturális Alapnál, újabb lemondást jelentettek be

Both Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója is lemond a Nemzeti Kulturális Alap Bizottságában betöltött tagságáról az NKA finanszírozási botránya miatt.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG