Vitnyédi migránstábor: reagált a vagyonkezelő Magyar Péter bejelentésére

A vitnyéd-csermajori ingatlan oktatási célokat szolgál jelenleg, a kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda rendelkezésére bocsátották saját intézményük felújításának idejére – tájékoztatta az ingatlan vagyonkezelője, a győri Széchenyi István Egyetem szombaton közleményben az MTI-t.

Magyar Péter miniszterelnök szombaton sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy az Orbán-kormány 2024 augusztusában Vitnyédnél 500 fős migránstábort kezdett el építeni ötmilliárd forint közpénzen.

Kapcsolódó cikk Magyar Péter előállt egy üggyel, ami szerinte még a kegyelmi botránynál is súlyosabb (frissítve) A tervezett vitnyédi befogadótáborról van szó.

A győri Széchenyi István Egyetem közleményében ismertette: 2023-ban vették át a győri Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum fenntartói feladatait. Ehhez kapcsolódóan került részben tulajdonukba, részben vagyonkezelésükbe a vitnyéd-csermajori ingatlanegyüttes 2024-ben.

Az ingatlanban korábban évtizedeken át élelmiszeripari középiskola működött, az oktatás azonban 2011-ben megszűnt.

Hangsúlyozták, a sajtótájékoztatón említett beruházás kizárólag a mintegy hathektáros, állami tulajdonban lévő területet érintette. A Belügyminisztérium és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság arról tájékoztatta az egyetemet, hogy az ott 2022 óta ideiglenesen elhelyezett ukrajnai menekültek által okozott károk helyreállítása, valamint a további állagromlás megelőzése érdekében szükséges felújítási munkálatokat kíván végezni. A kivitelezés idején az egyetem nem volt az ingatlanrész birtokában – emelték ki.

A közlemény szerint az állam ezt követően a felsőoktatási intézménynek bruttó kétmilliárd forint célzott támogatást nyújtott. Ebből 1 milliárd 474 millió forint az állam által elvégeztetett munkálatok kifizetését szolgálta, 347 millió forintot az egyetem további fejlesztésekre fordított annak érdekében, hogy a vitnyéd-csermajori épületegyüttes ismét oktatási célokat szolgálhasson. További 178 millió forint pedig a győri, Budai úti egyetemi szálláshelyek kialakításához járult hozzá – írták.

Kapcsolódó cikk Szinte egyhangúlag választották újra Orbán Viktort a Fidesz élén Újraválasztották Orbán Viktort.

A vitnyéd-csermajori ingatlanrész jelenleg is állami tulajdonban van, a Széchenyi István Egyetem a vagyonkezelője. Az épületegyüttest bérleti szerződéssel, ideiglenesen bocsátották a Győri Egyházmegye fenntartásában működő kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda rendelkezésére saját intézménye felújításának idejére, „így ismét oktatási célokat szolgál” – olvasható a közleményben.

Az egyetem tehát lényegében elismerte, hogy Magyar Péter állításai a tervezett táborról valósak voltak, és közleményükben ugyanazokat az állami szerveket emlegetik, amelyekről a miniszterelnök is beszélt sajtótájékoztatóján.

(via MTI)