Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Közélet Európai Unió

Vizsgálat indul egy brüsszeli magyar kémhálózat miatt

mfor.hu

Európai Bizottság vizsgálatot indít a brüsszeli magyar kémhálózat ügyében. 

Az Európai Bizottság csütörtökön bejelentette, hogy vizsgálatot indít azokkal a jelentésekkel kapcsolatban, amelyek szerint Orbán Viktor kormánya hírszerzési tisztviselőket küldött Brüsszelbe az uniós intézményekről való információgyűjtés és egy uniós tisztviselő beszervezése céljából – írja a Direkt36.

Uniós intézményeknél dolgozó magyarokat próbált beszervezni az a kémhálózat, ami a 2010-es években Brüsszelben kezdett el kémkedni. A tényfeltáró cikk szerint – melyet belga és német újságírókkal közösen készítettek – ezek a magyar szolgálatok szétestek, mivel túlságosan nyilvánvalóan és szakmaiatlanul végezték az információgyűjtést. 

Több olyan magyar munkatárssal is beszélt az Európai Bizottság, akiket megpróbált bevonni a magyar hírszerzés, vagyis az Információs Hivatal (IH). Egy bizottsági dolgozó mesélt egy bizonyos V.-ről, aki sokszor hívta találkozókra. Főként bizottsági ügyek érdekelték V.-t, de bármiféle belső pletykát is szívesen meghallgatott. Az érintett munkatárs elmesélte, hogy annak ellenére, hogy szimpatikus volt neki V., tudta, hogy a magyar hírszerzés embere, ugyanis ő maga fedte fel magát: Egyszer egy beszervezési nyilatkozatot is alá akart íratni a forrással, hogy az IH titkos munkatársa legyen.

Brüsszel az európai kémkedés egyik fő helye
Brüsszel az európai kémkedés egyik fő helye
Fotó: Depositphotos

A lap hozzáteszi: Brüsszel az európai kémkedés egyik fővárosa, hiszen nemcsak az EU központja, hanem a NATO és számos más nemzetközi szervezet székhelye is itt található. A titkos brüsszeli hálózatépítés és információgyűjtés azonban jellemzően az orosz, kínai, iráni és más közel-keleti szolgálatok eszköze – nem pedig azoké az uniós tagállamoké, amelyek maguk is tagjai az EU intézményrendszerének.

A Direkt36 által bemutatott esetek abban a 2012-2018 közti időszakban zajlottak, amikor az Információs Hivatalt az akkoriban a Miniszterelnökséget vezető Lázár János felügyelte, aki egyben az EU-s ügyek felelőse is volt a kormányban. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Véglegessé vált a Békement útvonala

Október 23-án reggel 9 órakor kezdődik a fővárosban a Békemenet, melynek az útvonala is kiderült a szervező CÖF-CÖKA csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Nagy harc várható: Bódis Kriszta indulhat Hadházy Ákos körzetében

Állítólag Bódis Kriszta, Bujdosó Andrea és Forsthoffer Ágnes is ott van a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltjei között.

Nagy bejelentésekre készülnek Gulyás Gergelyék? Itt a Kormányinfó, kövesse velünk a híreket percről percre!

Mit vár a kormány a Von der Leyen elleni indítványtól? Bejelentések jöhetnek a következő napokban – ez volt a csütörtöki Kormányinfó

Kormányinfót hozott a csütörtök délelőtt. 

Több száz moldovai állampolgárt utasított ki Magyarország

Öt év alatt 49 ezer menedékkérelmet nyújtottak be az Országos Idegenrendészeti Főigazgatósághoz, ebből 8 ezret tavaly. Külföldre kinevezett vízumtanácsadók kezdték el munkájukat – többek között ez derül ki a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatból. 

Orbán Viktor elárulta: megint készül valamire a kormány

Orbán Viktor elárulta: megint készül valamire a kormány

Összeültek a szerdai kormányülésre a kormánytagok.

Magyar Péter: Orbánék pánikolnak – Orbán Viktor: A Tisza egy brüsszeli projekt

Magyar Péter: Orbánék pánikolnak – Orbán Viktor: A Tisza egy brüsszeli projekt

Dübörög a kampány.

A tehetségkutatók vezetik a nézettségi számokat

Mindenki csak bottal ütheti az X-Faktor és a Sztárban sztár nyomát?

A szuperprodukciók kiemelkedtek a nézettségi mezőnyből.

A Balatonnál is pénzt kérnek a betelepülőktől

A Balatonnál is pénzt kérnek a betelepülőktől

Védenék a Széchenyi-család hagyományait. 

A fideszes polgármester szerint megvan az MNB-s pénz

A fideszes polgármester szerint megvan az MNB-s pénz

Saját miniszterének is ellentmondott a kecskeméti polgármester az MNB-alapítványokkal és az egyetemmel kapcsolatban?

Szijjártó Péter már biztos benne, hogy Ukrajna próbálja befolyásolni a magyar választásokat

Szijjártó Péter már biztos benne, hogy Ukrajna próbálja befolyásolni a magyar választásokat

Már nincsenek kétségei a miniszternek.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168