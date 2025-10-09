Vizsgálat indul egy brüsszeli magyar kémhálózat miatt

Az Európai Bizottság csütörtökön bejelentette, hogy vizsgálatot indít azokkal a jelentésekkel kapcsolatban, amelyek szerint Orbán Viktor kormánya hírszerzési tisztviselőket küldött Brüsszelbe az uniós intézményekről való információgyűjtés és egy uniós tisztviselő beszervezése céljából – írja a Direkt36.

Uniós intézményeknél dolgozó magyarokat próbált beszervezni az a kémhálózat, ami a 2010-es években Brüsszelben kezdett el kémkedni. A tényfeltáró cikk szerint – melyet belga és német újságírókkal közösen készítettek – ezek a magyar szolgálatok szétestek, mivel túlságosan nyilvánvalóan és szakmaiatlanul végezték az információgyűjtést.

Több olyan magyar munkatárssal is beszélt az Európai Bizottság, akiket megpróbált bevonni a magyar hírszerzés, vagyis az Információs Hivatal (IH). Egy bizottsági dolgozó mesélt egy bizonyos V.-ről, aki sokszor hívta találkozókra. Főként bizottsági ügyek érdekelték V.-t, de bármiféle belső pletykát is szívesen meghallgatott. Az érintett munkatárs elmesélte, hogy annak ellenére, hogy szimpatikus volt neki V., tudta, hogy a magyar hírszerzés embere, ugyanis ő maga fedte fel magát: Egyszer egy beszervezési nyilatkozatot is alá akart íratni a forrással, hogy az IH titkos munkatársa legyen.

Brüsszel az európai kémkedés egyik fő helye

Fotó: Depositphotos

A lap hozzáteszi: Brüsszel az európai kémkedés egyik fővárosa, hiszen nemcsak az EU központja, hanem a NATO és számos más nemzetközi szervezet székhelye is itt található. A titkos brüsszeli hálózatépítés és információgyűjtés azonban jellemzően az orosz, kínai, iráni és más közel-keleti szolgálatok eszköze – nem pedig azoké az uniós tagállamoké, amelyek maguk is tagjai az EU intézményrendszerének.

A Direkt36 által bemutatott esetek abban a 2012-2018 közti időszakban zajlottak, amikor az Információs Hivatalt az akkoriban a Miniszterelnökséget vezető Lázár János felügyelte, aki egyben az EU-s ügyek felelőse is volt a kormányban.