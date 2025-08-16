1p
Közélet Hadügy, védelem, honvédelem

Vizsgálja a minisztérium, hogy foszhatták ki a vadászgépeket

mfor.hu

A rendkívül kínos ügyben vizsgálat indult.

Két héttel ezelőtt ismeretlenek a kerítést átvágva betörtek a kecskeméti katonai reptérre, és ellopták egyes ott tárolt MIG-29-es vadászgépek alkatrészeit, a rendszerből kivont vadászrepülők lokátorterét bontották szét.

A Blikk cikke szerint a Honvédelmi Minisztérium vizsgálatot indított, hogy kiderüljön, kit terhel a felelősség. A portál megkeresésére a tárca egyebek mellett ezt közölte:

a MiG-29 típusú repülőgépeket több mint tíz éve kivonták a Magyar Honvédség rendszeréből. A honvédelmi miniszter belső vizsgálatot rendelt el az ügyben. Az ügyben a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság is indított eljárást.

