Vizsgálja a minisztérium, hogy foszhatták ki a vadászgépeket

Két héttel ezelőtt ismeretlenek a kerítést átvágva betörtek a kecskeméti katonai reptérre, és ellopták egyes ott tárolt MIG-29-es vadászgépek alkatrészeit, a rendszerből kivont vadászrepülők lokátorterét bontották szét.
A Blikk cikke szerint a Honvédelmi Minisztérium vizsgálatot indított, hogy kiderüljön, kit terhel a felelősség. A portál megkeresésére a tárca egyebek mellett ezt közölte:
a MiG-29 típusú repülőgépeket több mint tíz éve kivonták a Magyar Honvédség rendszeréből. A honvédelmi miniszter belső vizsgálatot rendelt el az ügyben. Az ügyben a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság is indított eljárást.