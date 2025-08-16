Vizsgálja a minisztérium, hogy foszhatták ki a vadászgépeket

Két héttel ezelőtt ismeretlenek a kerítést átvágva betörtek a kecskeméti katonai reptérre, és ellopták egyes ott tárolt MIG-29-es vadászgépek alkatrészeit, a rendszerből kivont vadászrepülők lokátorterét bontották szét.

A Blikk cikke szerint a Honvédelmi Minisztérium vizsgálatot indított, hogy kiderüljön, kit terhel a felelősség. A portál megkeresésére a tárca egyebek mellett ezt közölte: