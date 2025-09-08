Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p
Közélet Magyar Péter Orbán Viktor

Vizsgálódik Kötcse után a rendőrség: ez hogyan történhetett?

mfor.hu

A légtérzár alatt készült drónfotó ügyében.

A Telex arról ír, hogy egy embert előállított, és szabálytalan drónhasználat miatt közigazgatási eljárást is indított a rendőrség a Kötcsén vasárnap zajló politikai gyűlések idején.

Orbán Zoltán, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a portálnak megküldött válaszában emellett közölte, hogy az eljárást a Siófoki Rendőrkapitányság folytatja, de erre tekintettel ennél bővebb tájékoztatást nem adott.

A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter vasárnap délelőtt arról posztolt, hogy nem tudnak drónozni, mert a „TEK lezárta a légteret”, ezt később a 24.hu a HungaroControl Zrt. légtérfelhasználási terve alapján meg is erősítette. A cikk szerint ugyanakkor teljes kormánypárti média megosztotta ugyanakkor a megafonos Deák Dániel Facebook-posztját egy ismeretlen eredetű drónfotóról, amely állítása szerint 11:38 perckor készült Kötcsén, a Tisza Párt rendezvényén.

A titokzatos körülmények közt készült drónfotóval a megafonos influenszer azt akarta bizonyítani, hogy a Tisza kevés embert tudott mozgósítani az eseményre, ez azonban még Magyar Péter beszéde előtt készülhetetett.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Megvan, pontosan milyen korrupciós pénzek elfogadásával vádolják Kiss Lászlót

Megvan, pontosan milyen korrupciós pénzek elfogadásával vádolják Kiss Lászlót

Nyilvánosságra került a kihallgatási jegyzőkönyv.

Van öt magyar település, ahol nem a kötcsei erődemonstráció miatt izgulnak ma

Van öt magyar település, ahol nem a kötcsei erődemonstráció miatt izgulnak ma

Öt településen rendeznek ma időközi önkormányzati választást.

Nem gyalog jött haza Orbán Viktor a válogatott meccséről

Kétszer már fapados géppel is látták repülni Orbán Viktort, a szombati válogatott-meccsről azonban már magángéppel érkezett haza a miniszterelnök.

Leutánozná Várkonyi Andreát? Hófehér Bentley-t árul a NAV

Megint akadtak érdekességek a NAV árverésén.

Újra összecsap Vitézy Dávid és Karácsony Gergely?

Újra összecsap Vitézy Dávid és Karácsony Gergely?

Annak kapcsán, hogy a vezetésével működő Podmaniczky Mozgalom képviselője ellen is összeférhetetlenségi eljárást indított a főpolgármester.

Törvényt sérthettek fideszes képviselők, Karácsony Gergely lépett

Törvényt sérthettek fideszes képviselők, Karácsony Gergely lépett

A főpolgármester több fővárosi képviselő ellen is összeférhetetlenségi eljárást indított.

Hatvanpuszta: az emberek közel fele törvénysértőnek tartja a birtok mögött álló vagyonszerzést

Hatvanpuszta: az emberek közel fele törvénysértőnek tartja a birtok mögött álló vagyonszerzést

A nyár utolsó heteiben ismét reflektorfénybe került Hatvanpuszta kérdése és ennek apropóján az Europion gyorsfelmérést végzett az ügy lakossági megítéléséről országos reprezentatív mintán.

Sokan hagyták el a Fideszt tavaly június óta, de van visszaszivárgás is

Sokan hagyták el a Fideszt tavaly június óta, de van visszaszivárgás is

A 21 Kutatóközpont felmérése szerint a 2024. júniusi EP-választáson a nagyobbik kormánypártra szavazóknak a 83 százaléka ikszelne most is ugyanoda.

Washingtoni sugallatra alakítaná át az adórendszert a Tisza Párt?

Washingtoni sugallatra alakítaná át az adórendszert a Tisza Párt?

A Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzetközi Valutalapot (IMF) sejti a háttérben.

Kásler Miklós

76 évesen elhunyt Kásler Miklós

Életének 76. évében meghalt Kásler Miklós Széchenyi-díjas egyetemi tanár.

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában (x)

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha


Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket


Rakéta jelenik meg fizetéskor.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168