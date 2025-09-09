Volt valami, amiben nem lehetett megverni Szoboszlaiékat

Izzították a puskaport a kereskedelmi csatornák, visszatért az élet a hétköznapokon is a tévéképernyőkre. Az RTL új Nyerő páros évaddal készült szeptemberre, ez átlagosan 395 ezer nézőt mozgatott meg, míg a kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 évesek korcsoportjában 207 ezren nézték 16,3 százalékos közönségarány mellett.

Az Ázsia expressz továbbra is a közönség egyik kedvence, 583 ezres átlagos nézettségére nem panaszkodhat a TV2, a külföldön kalandozó celebekbe az új évadra se untak rá a nézők. A kiemelt kereskedelmi korcsoportban hasonlóan jól teljesített az adás, átlagosan 255 ezer nézőt vonzva, 20,1 százalékos közönségarány mellett.

A műsorsáv második felében az RTL-en a Házasodna a gazda érkezett, a trashreality 354 ezres nézettséget hozott a teljes lakosság körében átlagosan, míg a párhuzamosan futó A kísértés 297 ezer nézőt vonzott.

Van, ahol összejött a győzelem a csapatnak

Fotó: Facebook/MLSZ

Mindent vitt a válogatott

Az Írország-Magyarország vb-selejtező emlékezetes meccsnek bizonyult, ahol a bírói teljesítményről legalább annyi szó esett, mint a magyar csapat játékáról. A végül 2-2-es döntetlennel záródó, magyar kiállítást is hozó mérkőzés azonban egyeduralkodó volt a 36. héten a tévéképernyőkön, és mindkét kategóriában a legnézettebb lett.

A teljes lakosság körében 775 ezren nézték, míg a 18-59 évesek körében 411 ezer nézőn és 28,3 százalékos közönségarányon állt meg a mutató. Ez utóbbi kiemelkedően jó eredmény, hiszen a meccs nézőinek több mint fele a kiemelt kereskedelmi korcsoportba tartozott.

Végül akadt egy másik sportérdekeltség is a heti toplistán: a Forma-1 olasz nagydíján a négyszeres világbajnok Max Verstappen nyert, megelőzve az idei világbajnoki cím legnagyobb esélyesének számító McLaren pilótákat is – mindezt 437 ezren látták a készülékek előtt.

Ilyen egy igazi őszi hétvége

Elmúltak már azok az idők, amikor a hétvégi végeredmény csak azon múlt, hogy melyik csatornán sikerült jobban a filmválasztás, a héten már mindkét pihenőnapra jutott szuperprodukció a kereskedelmi tévék adásában.

Szombaton az idén már 15 éves magyar X-Faktor újabb évadjával tért vissza az RTL, ez a teljes lakosság körében 542 ezer nézőt érdekelt, szemben a párhuzamosan futó Megasztár 575 ezer nézőjével. Az X-Faktor hagyományosan erős a kiemelt kereskedelmi korcsoportban, ez ezúttal sincs máshogy: 305 ezer nézőjével és 21,8 százalékos közönségarányával nagyon megelőzte a Megasztár által elért 227 ezer nézőt, valamint annak 17 százalékos közönségarányát.

Vasárnap a Sztárbox 416 ezres nézőszámát kiütéssel győzte le a Sztárban sztár All Stars, a mindig nagyon erős számokat hozó énekes műsor 711 ezer főig jutott – ezzel csak a magyar válogatott mögött maradt le a győzelemről.

Így alakult a heti végeredmény

A kereskedelmi tévék begyújtották a rakétákat, a következő hetekben már könnyedén előfordulhatnak 800, 900 ezres nézettségek is a legerősebb műsorok esetében. A 36. héten összességében végül a TV2 javára billent a mérleg, az X-Faktor kiemelkedően jó teljesítménye a 18-59 éves korcsoportban azonban önmagában is elég volt arra, hogy az elmúlt hetekhez képest szorossá tegye a végeredményt. A kiemelt kereskedelmi korcsoportban a TV2 17,9 százalékos átlagos közönségaránnyal előzte meg az RTL 16,2 százalékát.