Vonulnak a bírák, gyűlik a tömeg (frissítve)

A tüntetés kezdetére, 13 órára meg is telt a Nádor utca, ahol a minisztérium épülete található. A demonstrációt a Magyar Bírói Egyesület (MABIE), a bírók és igazságügyi dolgozók érdekképviseletével foglalkozó civil szervezet szervezte.

A minisztérium előtt beszédet mond többek között Matusik Tamás, a Budai Központi Kerületi Bíróság csoportvezető bírája és az Országos Bírói Tanács (OBT) előző elnöke, Boros Katalin, a MABIE elnöke, Baka András, Legfelsőbb Bíróság volt elnöke, illetve több vidéki bíróságon dolgozó bíró is.

Most nem az asztal mögött ülnek, hanem tüntetnek

A MABIE azt írta felhívásábam, hogy a demonstráció pártpolitika-mentes, de mindenkit várnak rá, „aki a társadalom számára fontosnak tartja a bírói függetlenség értékének megőrzését” – írja a Telex tudósítója.

Erre a demonstrációra mondta azt korábban Bayer Zsolt fideszes publicista, hogy listázni kéne a résztvevő bírókat, mert ha a tüntetésen felvonuló bírák valamelyikét kormánypárti szereplő peréhez osztják be, elfogultság miatt panaszt kell tenniük. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a február 6-i Kormányinfón pedig azt mondta a február 22-i demonstrációról, hogy nehéz a bírói szabadság részeként értelmezni, ha egy bíró tüntet.

Nem csak Budapesten mozdultak meg az igazságszolgáltatás függetlensége miatt. Szegeden szombat délelőtt tüntetők virágot helyeztek el a Szegedi Törvényszék épületénél.

Frissítés:

A hvg.hu tudósítója arról számol be, hogy Boros Katalin, a Magyar Bírói Egyesület (MABIE) elnöke kijelentette: „Ha nem merem kimondani azt, amiben hiszek, nincs is jogom, hogy higgyek benne. Sokakaban kétségeket ébresztettek az elmúlt hónapok eseményei, hogy jogaink csorbulnak-e – folytatta. A bírósági szervezetrendszerben dolgozók anyagilag kiszolgáltatottá válnak a bérrendezés nélkül, a fejük felett hoznak róluk szóló törvényeket, miközben olyanokat véleményeket hallgatnak, mely szerint nem mondhatják el a véleményüket, ami nem igaz. Ezért vannak itt, „akkor tudjuk a társadalom érdekét szolgálni, ha a bírósági függetlenség teljes”.

A lap munkatársa szerint ez a demonstráció a legjólneveltebb tüntetés, amin valaha ott volt. Mindenki nagy csendben hallgatja a beszédeket, csak néha szakítják meg tapssal. Bár egy kis ellentüntetés volt a tér sarkán, ezt devizahitelesek szervezték.

Sokan szolidaritásból jöttek, nem az igazságszolgáltatásban dolgoznak – mondták el a résztvevők közül többen is. A menetben több pedagógus is van, akik a pedagóguskirúgások óta úgy érzik, ki kell állniuk a jogállamiság mellett, amikor csak lehet.

Bár a szervezők politikamentes, pársemleges rendezvényt akartak, a DK élőben jelentkezett be a Kossuth térről. Pedig a demonstráció hivatalos menetrendjében a szervezők külön hangsúlyozták: „Minden résztvevőnek a politikai megnyilvánulástól és annak látszatától is tartózkodnia kell.”

A lap szerint Mikael Sjoeberg, az Európai Bírói Egyesület elnöke kiemelte: nem mindennapi, hogy a bírók az utcára vonulnak, és ez nem is kell, hogy így legyen, de teljes mértékben egyetért azzal, hogy a magyar bírók most így döntöttek. Meg kell mutatni a társadalomnak, hogy Magyarországon a jogállamiság mekkora kihívásoknak van kitéve.

Duro Sessa, a Nemzetközi Bírói Egyesület elnöke kapta a legnagyobb tapsot, amikor arról beszélt: a bírók nem a saját jólétükért demonstrálnak, hanem az ország összes polgárának javát szolgálják a kéréseik.

A hvg.hu tudósítója arról számolt be, hogy Baka András, a Legfelsőbb Bíróság volt elnöke elsőként beszélt arról: volt, aki felvetette a tüntető bírók listázását (nem nevesítette, de Bayer Zsoltról volt szó), a tömeg ekkor fütyült először. „Zavar van a fejekben a bírói véleménynyilvánítást illetően – mondta. A bíróknak pártpolitikát folytatniuk nem szabad, de a véleményüket a saját munkájukról igenis elmondhatják. Sőt, amikor az igazságszolgáltatás függetlensége vagy a jogállamiság veszélyben van, akkor a bíróknak nem csak joga, hanem kötelessége is felszólalni ez ellen. Szerinte az 1970-es évek eleje köszön most vissza: a bírák egyénileg függetlenek, de a teljes rendszer olyan, hogy a bíróságok nem tudják betölteni a fékek és ellensúlyok szerepét” – fejtette ki véleményét.