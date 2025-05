Vörös festék landolt a stuttgarti magyar főkonzulátus épületén

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A német lap állítása szerint arra a német nembináris antifasiszta aktivistára utalhattak a felirattal, aki ellen jelenleg Magyarországon büntetőeljárás van folyamatban. Maja T. a gyanú szerint 2023-ban több személyre is rátámadt Budapesten, mert társaival együtt azt feltételezték róluk, hogy szélsőjobboldaliak. A magyar ügyészség bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés kísérletével vádolta meg az érintetteket.

Vörös festékkel öntötték le szerda hajlban a stuttgarti magyar főkonzolátus épületét. A Stuttgarter Nachrichten beszámolója alapján a „Szabad Gáza” és a „Szabadság Majának” feliratok mellett más politikai üzenetet is felfestettek a falra – írja a Telex.

