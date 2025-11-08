„Washingtonban nem Magyarország győzött” – felszisszent egy ellenzéki pártvezér

„Tegnap Washingtonban nem Magyarország győzött. Tegnap Washingtonban nem történt semmi olyan, ami nekünk, magyaroknak könnyebbé tenné az életünket”, írta a DK elnöke közleményében.

Szerinte az orosz gázt drágábban vásároljuk, és „a felárat magyar adófizetők pénzéből utaljuk Putyinnak. Ebből is finanszírozza a háborút. Orbán tegnap is Putyin érdekében lobbizott, nem a magyarokéban.”

Kapcsolódó cikk Mentesség az orosz olajra, földgázra és Paksra – Szijjártó Péter is értékelte a washingtoni egyezményt Megvolt a Trump-Orbán csúcs.

Hozzátette: „amikor Putyinnak udvarolt, minden számítás nélkül hazajött egy atomerőmű-projekttel, Paks 2-vel a zsebében. Ez ezermilliárdokba kerül nekünk.”

Dobrev Klára arról is írt, hogy Orbán Viktor most annak az embernek „udvarol”, akit „nem érdekelnek az elvek, a béke, nem érdekel semmi — csak az üzlet és a pénz, de az is csak akkor, ha a milliárdos barátainak megy. És most Orbán hirtelen amerikai atomerőművekkel jött haza.”

A DK elnöke feltette a kérdést: „Láttunk bármilyen számítást? Versenytárgyalást? Biztos, hogy az amerikai a legjobb? Mi van, ha a brit vagy a francia lenne olcsóbb?”

Szerinte „két gátlástalan politikus bábjává” vált Orbán Viktor, és ha marad, akkor „újabb ezermilliárdokat fizetünk ki — most már nem csak Putyinnak, hanem a Trump-közeli multiknak is.”