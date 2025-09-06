Washingtoni sugallatra alakítaná át az adórendszert a Tisza Párt?

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

A Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzetközi Valutalapot (IMF) sejti a háttérben.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) kéri, Magyar Péterék pedig végrehajtanák a Tisza-adót – állítja Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szóvivője a közösségi oldalán pénteken megjelent videóban, amelyet az MTI ismertetett.

A szóvivő kiemelte: az IMF augusztus 29-i ajánlásában többek között úgy fogalmaz, felül kell vizsgálni a családi adókedvezmény rendszerét Magyarországon, illetve a személyi jövedelemadónál a magasabb jövedelmek, magasabb adókulccsal adózzanak. Ez is ott van a 80 oldalas országjelentésben, amely nemrégiben látott napvilágot.

„De nemcsak ez látott napvilágot, hanem például Tarr Zoltánék etyeki fórumán lényegében nyíltan kikotyogták, hogy kormányra kerülés esetén adókat emelnének, ez a Tisza-adó” – fogalmazott a szóvivő. Ez azt jelentené, hogy már egy átlagjövedelemmel rendelkező is évente 200 ezer forinttal kevesebbet keresne. Fontos ezt mérlegelni, erről szól a gyakorlatban a Tisza-adó – mondta Palóc André.

Magyar Péter cikkünk megjelenéséig még nem reagált az NGM szóvivőjének állítására.
 

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy az Állami Szánvevőszék (ÁSZ) elnöke, Windisch László sérelmezi, hogy miért fanyalognak bizonyos sajtótermékek egyes mutatókon, hiszen a gazdaság nem pusztán számokból áll, azt érzelmek és hangulatok mozgatják. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Életének 76. évében meghalt Kásler Miklós Széchenyi-díjas egyetemi tanár.

A Závecz friss közvélemény-kutatása szerint mindkét nagy párt tudta növelni a szavazótáborát a nyáron, de a Tisza egyértelműen, 10 százalékkal vezet a Fidesz előtt – írja a Hvg.hu.

Egymillió forintos minimálbér, kata-reform és a férfiak is nyugdíjba mehetnek 40 év munka után – többek között ezt ígéri a Tisza Párt megválasztása esetére. Az eszközök azonban nem minden ígéretnél látszódnak, például arra sem mutattak be kész tervet, hogyan hoznának haza több mint 4100 milliárd forint uniós forrást négy hónap alatt. Utánanéztünk, hogyan fejlődött Magyar Péter pártjának választási programja másfél év alatt.

Hivatalosan gazdasági kérdésekről jött tárgyalni Csen Ven-Csing titkosszolgálati tiszt. 

A Tisza Párt elnöke szerint nem minden tökéletes a csatornánál.

Kötelesek elismerni a tagállamok a megélt nemi identitást.

Simán vezet Magyar Péter – vagy mégsem?

Fellebben a lepel Kötcsén.

A második legnagyobb hirdető lett a kormányfő a Metánál.

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

