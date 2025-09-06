Washingtoni sugallatra alakítaná át az adórendszert a Tisza Párt?

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) kéri, Magyar Péterék pedig végrehajtanák a Tisza-adót – állítja Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szóvivője a közösségi oldalán pénteken megjelent videóban, amelyet az MTI ismertetett.

A szóvivő kiemelte: az IMF augusztus 29-i ajánlásában többek között úgy fogalmaz, felül kell vizsgálni a családi adókedvezmény rendszerét Magyarországon, illetve a személyi jövedelemadónál a magasabb jövedelmek, magasabb adókulccsal adózzanak. Ez is ott van a 80 oldalas országjelentésben, amely nemrégiben látott napvilágot.

„De nemcsak ez látott napvilágot, hanem például Tarr Zoltánék etyeki fórumán lényegében nyíltan kikotyogták, hogy kormányra kerülés esetén adókat emelnének, ez a Tisza-adó” – fogalmazott a szóvivő. Ez azt jelentené, hogy már egy átlagjövedelemmel rendelkező is évente 200 ezer forinttal kevesebbet keresne. Fontos ezt mérlegelni, erről szól a gyakorlatban a Tisza-adó – mondta Palóc André.

Magyar Péter cikkünk megjelenéséig még nem reagált az NGM szóvivőjének állítására.

