XII. kerület: a NER lebetonozta, a Kutya Párt visszaülteti a fákat

A visszakapott telkeken időközben persze kivágta a cég a fák nagy részét és részben le is aszfaltozta-betonozta a telket. Az aszfaltot mostanra elbontottuk, március 1-én pedig visszaültetjük fákkal, amire várunk mindenkit, sok új fa lesz, úgyhogy bőven tudtok segíteni! – írta a polgármester, aki Pokorni Zoltánt (Fidesz) váltotta le ősszel.

