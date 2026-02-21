XIV. Leó pápa fogadja Sulyok Tamást

Közleményt adott ki szombat reggel a Sándor-palota, melyben bejelentették, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök ma XIV. Leó pápával találkozik.

A köztársasági elnök magánkihallgatáson járul a Szentatya elé, ahova felesége, Nagy Zsuzsanna is elkíséri.

A közlemény emlékeztet, hogy Sulyok Tamás jelen volt 2025 májusában Leó pápa beiktatásán, négyszemközt viszont még nem volt alkalmuk találkozni, erre kerítenek most sort. A magyar államfő mindezek mellett a nap folyamán megbeszéléseket folytat Pietro Parolin bíborossal, a Szentszék államtitkárával is.