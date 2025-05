Zárolták Matolcsy Ádám barátjának bankszámláját

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Hol éri a magyar gazdaságot a globális recesszió? Lehet idén is költségvetési osztogatás? Bóvliba vágják Magyarországot?

Kapcsolódó cikk Direkt36: Két Dubajban működő vállalkozás is köthető Matolcsy Ádámhoz Luxusingatlanokat vásárolt fel.

Az ügyben a lap kereste Somlai Bálintot, de nem reagált. Keresték a Fővárosi Főügyészséget is, de Rab Ferenc Levente helyettes sajtószóvivő közölte, az adatvédelmi szabályok alapján egy néven nevezett, nem közszereplőnek minősülő személyt érintő kérdésére a Fővárosi Főügyészségnek nem áll módjában válaszolni.

