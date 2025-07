Zárt körben Orbán Viktor állítólag elismerte, hogy a választások kimenetele jelenleg nyílt

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Kapcsolódó cikk Orbán Viktor hiába álmodott nagyot, ez az év is megy a levesbe Már az a kérdés, elkerülhető-e a GDP visszaesése?

A forrás szerint – bár az Ukrajna ellen indított kampány működni látszik – ez a választás inkább lesz egy „Ki vezesse jövőre az országot: Orbán Viktor, vagy Magyar Péter?” kérdésre adott népszavazás. Ez pedig azt a stratégiát követeli meg a kormányfőtől is, hogy már most jobban beleálljon a kampányba, nem véletlen, hogy Orbán Viktor szokatlanul sok interjút adott az elmúlt hetekben.

Az őszt egyébként is kulcsfontosságúnak tartja a miniszterelnök, szerinte ekkor már egyértelműen uralnia kell majd a Fidesznek a közbeszédet, így a beinduló választási kampányt is.

Még június végén, a hágai NATO-csúcs előtt tartott kisebb belpolitikai eligazítást a stábjának a miniszterelnök, a Szabad Európa most részleteket tudott meg az elhangzottakból. Lehetnek még hangfelvételek Magyar Péterről.

