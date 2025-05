Zavar a kormányoldalon: nekiment a fideszes polgármester Orbán Viktor kötélbarátjának

Garancsi István milliárdos üzletember, a székesfehérvári fociklub tulajdonosa köztudottan jó kapcsolatban áll Orbán Viktor miniszterelnökkel, korábban „kötélbarátjának” is nevezte őt.

Bízik benne, hogy mihamarabb sikerül megnyugtatóan rendezni a csapat jövőjét, stabilizálni a működést, a játékoskeretet, és „bár valószínűleg nagyon nehéz lesz, de mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a Vidi minél hamarabb visszajusson az első osztályba, ahova történelme, szurkolói száma és lelkesedése, stadiona és utánpótlása alapján is tartozik.”

Cser-Palkovics András szerint egy jó csapat fenntartása „bizony jó sok pénzbe is kerül, igaz, ha tényleg jól csinálják, sok pénzt is lehet vele keresni”.

Hozzátette: a döntés most a tulajdonosnál van. „Egy labdarúgó klubot jól működtetni csak a jó gazda gondosságával és bizony elkötelezettséggel, sőt, szenvedéllyel lehet. Neki kell döntenie, hogy ezt érzi-e magában és vállalva a felelősséget újra komolyan veszi azt, vagy ha nem, akkor meg kell találnia azt, aki ezt a klubot a jövőben tőle átveszi”, figyelmeztetett.

Hozzátette: a sok sikeres esztendő, bajnoki címek, kupagyőzelmek, nemzetközi sikerek után „az utolsó 3-4 idényben kívülről is látszott, hogy valami nem működik.” Szerinte a szurkolók joggal érezhetik úgy, hogy becsapták őket.

