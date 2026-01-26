4p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Közélet Piackutatás, felmérések Závecz Tibor

Závecz: egyaránt nőtt a Tisza és a Fidesz is

mfor.hu

Mindkét pártnál erősödés figyelhető meg – de a Tisza Párt vezet továbbra is. 

Folytatódott Tisza és a Fidesz-KDNP táborának bővülése: előbbi tavaly nyár óta 32-ről 36 százalékra erősödött, utóbbi 26-ról 31 százalékra, derül ki a Závecz Research legfrissebb, január második felében végzett közvélemény-kutatásából.


Fotó: Závecz Research

A kutatás szerint e tendencia részeként november vége óta minkét párt 1-1 százalékponttal növelte a támogatottságát. Jelenleg a Tisza Párt mögött a 2,9 millió szavazópolgár áll, a Fidesz mögött pedig 2,5 millió. Három párt azonos nagyságú táborral rendelkezik: a Mi Hazánknak, a Demokratikus Koalíciónak és a Kétfarkú Kutyapártnak 3-3 százalékos a támogatottsága. A pártnélküliek aránya 23 százalék.

Kiderült, a biztos elmenetelt ígérők és pártot is választók csoportjában a Tisza Párt 49 százalékos, a Fidesznek 39 százaléka van. A Mi Hazánk az előző parlamenti választások óta egyszer sem került a bejutási küszöb alá, most is eléri az 5 százalékot. Ebben az aktív választói körben a DK 4 százalékon, a Kétfarkú Kutyapárt 3 százalékon áll.


Fotó: Závecz Research

 

A diplomásoknál kétszeres fölényben a Tisza Párt, a falvakban határozott a Fidesz előnye

A Tisza és a Fidesz-KDNP szavazóinak rendkívül eltérő a társadalmi-demográfiai karaktere. Az életkor, az iskolai végzettség és a településtípus különböző csoportjainak többségében egyértelmű, hogy melyik párt erősebb a másiknál.

A diplomásoknál kétszeres fölényben van a Tisza Párt (49-23 százalék), és az érettségizettek körében is jelentős az előnye (37-27 százalék). A szakmunkás képzettségűek s még inkább az általános iskolai végzettségűek csoportjaiban viszont a Fidesz-KDNP listának van több támogatója (38-31 százalék illetve 38-27 százaolék), olvasható az elemzésben.

Látványos különbözik a két párt beágyazottsága a különböző településtípusokban is. Amíg Budapesten kétszer (44-21 százalék), a megyeszékhelyeken másfélszer (39-26 százalék) több szavazója van a Tiszának, mint a Fidesznek, addig a falvakban határozott előnyben van a kormánypárt (40-36 százalék). A kis- és közepes városokban meglehetősen kiegyenlítettek az erőviszonyok: a Tisza 31, a Fidesz 32 százalékon áll.

  • A 40 év alattiak csoportjában fölényesen vezet a Tisza Párt, 41 százalékos a tábora, a kormánypárté 22 százalék.
  • A negyvenes-ötvenes korosztályban teljesen azonos a táboruk mérete: 33-33 százalékos.
  • A 60 év felettiek körében a Fidesz-KDNP előzi a Tiszát: 38, illetve 35 százalékot érnek el.


Fotó: Závecz Research

Mennyien mennek el biztosan szavazni?

A Tisza Párt 2,9 millió támogatójából 2,3 millióan teljesen biztosak abban, hogy szavazni fognak, további 300 ezren valószínűsítik részvételüket, s körülbelül 300 ezren jelenleg passzívak. A Fidesz-KDNP 2,5 millió s táborából 1,9 millióan biztos résztvevőnek mondják magukat, míg 300 ezren valószínűnek tartják, hogy elmennek. A kormánypártiak közül 300 ezren azt jelezték, hogy most inkább otthon maradnának. Látható, hogy mindkét pártnak nagyjából 300 ezer, részvételében hezitáló szimpatizánst kell aktívvá tenni, s ugyanennyi támogatót kell kimozdítania a passzivitásból.

A Závecz elemzése szerint mozgósítási feladaton kívül a pártok sikeres szerepléséhez az is fontos, hogy a bizonytalan választópolgárokat elérjék, majd maguk mellé állítsák. E tekintetben talán a legnagyobb figyelmet az aktív bizonytalanokra kell fordítaniuk. Jelenleg a választókorú népesség 6 százaléka (nagyjából 450-500 ezer fő) tekinthető aktív bizonytalannak: ők el akarnak menni szavazni, de még nem tudják, hogy kire adják a voksukat. E csoport tagjai főképpen azokban a rétegekben találhatók, ahol a Fidesz-KDNP az erősebb: az alapfokú végzettségűeknél, a kisvárosokban, falvakban élőknél. Ugyanakkor a véleményük inkább kritikus, mint elfogadó a közállapotokkal kapcsolatban, s ez jobban növelheti az ellenzék, mint a kormányoldal esélyeit: 23 százalékuk szerint jó irányba mennek a dolgok hazánkban, míg 54 százalékuk szerint rossz irányba.

Az adatfelvétel 2026. január 19-24. között készült, ún. hibrid adatfelvételi módszerrel, telefonos és online kérdezés együttes alkalmazásával. A megkérdezettek száma 1000 fő, akik együttesen az ország 18 éves és annál idősebb lakosságát képviselik nemi hovatartozás, iskolai végzettség, életkor és településtípus szerint.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Meglepő igazolást jelentett be a DK

A Jobbik egykori elnöke, Jakab Péter a DK jelöltjeként indul Miskolcon.

Orbán Viktor meggyőződése, hogy Ukrajna be akar avatkozni a választásokba

Összehangolt intézkedéssorozattal akar beavatkozni a magyar választásokba az ukrán kormány Orbán Viktor szerint.

Felmérés: volt, aki eladta a nyugdíjas élelmiszer-utalványát

A 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt a nyugdíjasok többsége kedvezően fogadta, ugyanakkor a támogatás tényleges használata vegyes képet mutat – derül ki a Shopfully kutatásából. 

Hann Endre: „Minden független kutatócég számai egy irányba mutatnak”

A Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet ügyvezető igazgatója szerint a Tiszának jelentős győzelmi esélyei vannak a 2026. április 12-i választásokon. 

Visszaszólt Szijjártó Péternek a Tisza új külügyi vezetője

Visszaszólt Szijjártó Péternek a Tisza új külügyi vezetője

„Az események időbeli sorrendje egyértelmű” Orbán Anita szerint.

Megint igazi furcsaságokat árul a NAV – ön melyiket venné meg?

Büfékonténer és lakóbusz is kalapács alá kerül.

dr. Orbán Anita a Tisza Párt külügyi vezetője

“Én a hivatalban felmondtam, amikor láttam, hogy miket csinál a Fidesz” – Olvasóink a Tisza külügyi vezetőjét értékelik

Szombaton bemutatta Magyar Péter pártjának külügyi szakértőjét, dr. Orbán Anitát. Olvasóinkat nagyon érdekelte ez az új fejlemény, lássuk, ki mit szólt hozzá. Kommentekből válogattunk.

Hadházy Ákos megint talált valami érdekeset

Hadházy Ákos megint talált valami érdekeset

A dubicsányi Vay-kastély közel ezer négyzetméteres.

Megvan, hogy kik fizethetik meg a rezsistop árát

Megvan, hogy kik fizethetik meg a rezsistop árát

Mindenkinek segíteni szeretne a kormány.

Szent-Iványi István

Külpolitikai szakértő: „Orbán Anita nagyon jó választás”

Szent-Iványi István szerint egy felkészült és rátermett diplomatáról van szó.

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára (x)
Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168