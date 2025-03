Zebra-gate: Karácsony Gergely válaszolt Orbán Viktornak

Karácsony Gergely főpolgármester reagált Orbán Viktor posztjára, amiben a miniszterelnök levelet írt a Fővárosi Állat- és Növénykertnek, mert zebrát szeretett volna örökbe fogadni.

„Miniszterelnök úr, az Állatkert Budapest intézménye, levél címzettjének, hogy is mondjam, sajátos. De hadd segítsek, az örökbefogadás intézménye hosszú évek óta létezik, erről itt tájékozódhat: https://allatkertialapitvany.hu/orokbefogadas-menete/ Ha kicsit kattintgat, megtalálja a zebrákat is. Kár a fáradságért, van már nevük: Romy, Tina, Zucchero, Zuhara, Zuri. De elvinni nem lehet ám őket. Így is érdekli? Poloskánk nincs” – írta a főpolgármester Orbán Facebook-posztja alá.

Kapcsolódó cikk “A zebra neve legyen Peti” – Orbán Viktor most valami nagyon váratlant húzott A magyar miniszterelnök Facebook oldalán sajátos módon kommentálta Magyar Péter vádjait.

A Tisza Párt elnöke Facebook-oldalán tett bejegyzéseiben többek között azt állította, hogy a miniszterelnök “házi szafarijában”, a hatvanpusztai birtokon zebrák nevelkednek.