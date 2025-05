Zelenszkij: Orbán Viktornak nincs joga beleavatkozni egy másik ország életébe

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Hol éri a magyar gazdaságot a globális recesszió? Lehet idén is költségvetési osztogatás? Bóvliba vágják Magyarországot?

A Pravda megjegyzi, hogy Budapest konzultációs közvélemény-kutatást indított Ukrajna EU-csatlakozásáról - Orbán Viktor már nyilvánosan szavazott is ellene.

Zelenszkij most messziről üzent Fotó: Facebook

Az ukrán elnök azt üzente, „nem kell minket belerángatni a választásaitokba”. Zelenszkij megemlítette a magyar ellenzék körében végzett közvéleménykutatást is, amely szerint a magyarok 70 százaléka támogatja Ukrajna EU-csatlakozását.

Volodimir Zelenszkij szerint a magyar miniszterelnök be akarja vonni Ukrajnát a 2026-os választások előtt zajló kampányba – írja a Pravda .

