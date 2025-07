Zelenszkijék is vizsgálódnak az elhunyt kárpátaljai férfi ügyében

A kormány javaslatot nyújtott be.

A lap összeszedte a kérdőjeleket is:

A családja szerint a beregszászi vállalkozót vasdorongokkal verték meg, miután a nyáron Beregszászról mozgósították. A kiképzőtáborból videórészletek is kikerültek arról, hogy a térden álló, katonaruhás férfit csicskáztatják. Sebestyén három nap múlva elhagyta a kiképzést, néhány nappal később maga ment be a beregszászi kórházba, ahol a hivatalos jelentés szerint tüdőembóliában halt meg július hatodikán.

Ukrajna teljes körű vizsgálatot folytat a július 6-án meghalt Sebestyén József halála ügyében, írja a 444.hu . A már folyamatban lévő vizsgálatot a kijevi elnöki hivatalban koordinálják, több nyomozószerv is részt vesz benne.

Sebestyén József halála az ukránoknál is kiverte a biztosítékot.

