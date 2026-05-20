Zelenszkijjel találkozhat Magyar Péter rövidesen?

Különleges helyszínen, Beregszászon valósulhat meg a kétoldalú találkozó.

Magyar Péter miniszterelnök Varsóban, lengyelországi látogatása keretében kérdésre válaszolva beszélt arról, hogy nemcsak Ukrajna, hanem az ott élő magyar kisebbség miatt is mielőbb le kell zárni a háborút.

A Tisza-kormány megalakulása lehetőség, hogy egy új fejezetet nyissanak Magyarország és Ukrajna kapcsolatában – mondta.

 Jelezte: elindultak a két ország közötti technikai egyeztetések az ukrajnai magyar kisebbség nyelvi, kulturális és egyéb jogairól.

Júniusban személyesen?

A kormányfő reményét fejezte ki az MTI beszámolója szerint, hogy június elején az ukrán elnökkel személyesen is találkozhat Beregszászon. A kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálásával kapcsolatban rámutatott: ez előzetes feltétele annak, hogy az ukrán uniós csatlakozásnál az első fejezet megnyitásához Magyarország a jóváhagyását tudja adni.

Tartós béke kell

Mielőbbi, hosszabb tűzszünet és tartós béke szükségességét hangsúlyozta az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter miniszterelnök szerdán Varsóban, Donald Tusk lengyel kormányfővel közös sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva. Magyar Péter rögzítette: ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan arra, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel védje szuverenitását és területi integritását.

Hozzátette: most mielőbbi hosszabb tűzszünetre van szükség, mert mindkét oldalon rengetegen vesztették életüket a háborúban, ezt követően pedig olyan tartós békét kell elérni, amelyet a nemzetközi felek valóban garantálnak.

