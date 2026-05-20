Zelenszkijjel találkozhat Magyar Péter rövidesen?

Magyar Péter miniszterelnök Varsóban, lengyelországi látogatása keretében kérdésre válaszolva beszélt arról, hogy nemcsak Ukrajna, hanem az ott élő magyar kisebbség miatt is mielőbb le kell zárni a háborút.

A Tisza-kormány megalakulása lehetőség, hogy egy új fejezetet nyissanak Magyarország és Ukrajna kapcsolatában – mondta.

Jelezte: elindultak a két ország közötti technikai egyeztetések az ukrajnai magyar kisebbség nyelvi, kulturális és egyéb jogairól.

Júniusban személyesen?

A kormányfő reményét fejezte ki az MTI beszámolója szerint, hogy június elején az ukrán elnökkel személyesen is találkozhat Beregszászon. A kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálásával kapcsolatban rámutatott: ez előzetes feltétele annak, hogy az ukrán uniós csatlakozásnál az első fejezet megnyitásához Magyarország a jóváhagyását tudja adni.

Tartós béke kell

Mielőbbi, hosszabb tűzszünet és tartós béke szükségességét hangsúlyozta az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter miniszterelnök szerdán Varsóban, Donald Tusk lengyel kormányfővel közös sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva. Magyar Péter rögzítette: ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan arra, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel védje szuverenitását és területi integritását.

Hozzátette: most mielőbbi hosszabb tűzszünetre van szükség, mert mindkét oldalon rengetegen vesztették életüket a háborúban, ezt követően pedig olyan tartós békét kell elérni, amelyet a nemzetközi felek valóban garantálnak.