Zsákbamacskát is árul a NAV – ön megvásárolná?

Mint korábbi cikkeinkben már megszokhatták, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) rendszeresen online árverést tart a lefoglalt ingóságokból. Itt olyan vagyontárgyak kerülnek kalapács alá, amelyeket adótartozás vagy gazdasági bűncselekmény miatt vontak be, feltéve, hogy nem hamisítványok, nem jogsértőek és nem tartoznak tiltott kategóriába. Az árverésre kínált tételek listája nyilvánosan elérhető a NAV hivatalos oldalán, cikkünk írásakor éppen 1572 ingóság volt eladó, ezek közül válogattunk.

Zsákbamacska, avagy vegyes árucikkek – becsérték: 19 millió forint

Ha van felesleges közel 10 millió forintja – az eladásra kínált dobozok kezdő licitje ugyanis szokás szerint a becsérték fele, azaz 9,5 millió forint lesz – és kalandos kedvében van, akár a pontos tartalom megismerése nélkül is megvásárolhatja az eladásra kínált tételt.

Ha mégis tudni szeretné azonban, hogy pontosan milyen tárgyakat szerez meg, ezen a linken részletesen is elolvashatja a listát, közel 29 árucikket rejt a titokzatos csomag. Az árverés november 28-án indul.

A dobozok sok terméket rejtenek

Fotó: NAV Árverés

Beltéri csúszdák – becsérték: 13,5 millió forint

Ha játszótér építésébe fogna, vagy éppen a kertjébe szeretne egy több csúszdás komplexumot, a NAV árverésén megtalálja, amire szüksége van, ugyanis az adóhivatal összesen hat csúszdát árverez el, a minimális ajánlat 6,75 millió forint lesz a november 14-én kezdődő árverésen.

Alapvetően szinte új darabokról van szó, a leírás szerint bár 2020-ban gyártották őket, sosem voltak használva, így szinte tökéletes állapotban várják a reménybeli új tulajdonost.

Hat csúszda is eladó

Fotó: NAV Árverés

Fém falikép – becsérték: 120 ezer forint

Nem mindenkinek fog tetszeni ez a fémből készült, fákat ábrázoló falikép, de el tudunk képzelni olyan otthont vagy irodát, amelybe tökéletesen beleillik majd.

Amennyiben megtetszett önnek, november 15-ig kell várnia, a NAV ekkor indítja a licitet, amely szokás szerint a becsérték felétől, azaz a kép esetében 60 ezer forinttól indul majd.

Ez a falikép is új gazdáját keresi

Fotó: NAV Árverés

BMW 392 C – becsérték: 5 millió forint

Első ránézésre meglepően olcsón próbálja értékesíteni ezt a 2015-ös évjáratú BMW-t az adóhivatal, ám az árveréshez csatolt leírás ad magyarázatot erre. E szerint:

a gépkocsi körben fóliázott, ez az UV sugárzás miatt repedezett, illetve sérült. Az első lámpák mattok, az első szélvédőnél a kéder gumi mállik. A belső kárpít több helyen sérült. A karosszéria koszos, illetve sérült. A gépjármű körülbelül 6 éve áll, de üzemképes.

Ha mindezek ellenére mégis megvásárolná az autót, december elsején küldik kalapács alá, a nyitólicit pedig 2,5 millió forint lesz.

Egy elhanyagolt BMW-t is megvásárolhat

Fotó: NAV Árverés

Casio zongora – becsérték: 250 ezer forint

Időnként hangszereket is lefoglal az adóhivatal, így a zeneszeretőknek is érdemes nézegetni az árverési oldalt. Míg korábban egy Ibanez gitárt is kalapács alá küldtek, most egy fehér Casio elektromos zongora keresi új gazdáját.

A ránézésre alapvetően jó állapotban lévő hangszer 2026 januárjában kerül eladósorba, a kezdő licit 125 ezer forint lesz.