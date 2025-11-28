2p
Zsiday Viktor: mindhárom feltétel adott a félautoriter rendszer vezetőjének leváltásához

A közgazdász úgy látja, hogy ha jövőre marad az Orbán-kormány, akkor nem nagyon lesz más választása, mint folytatni a mostani gazdaságpolitikát, míg egy kormányváltás esetén a Tiszának sem lesz nagy mozgástere.

Magyarországon most mindhárom tényező adott ahhoz, amire egy félautoriter rendszerben szükség van a vezető leváltásához – erről is beszélt a Magyar Hangnak adott interjújában Zsiday Viktor.

Ez a három tényező az, hogy a rosszabbodó gazdasági helyzet miatt a kormányzat megítélése is romoljon, az ellenzék egy platformra tudjon állni és legyen egy karizmatikus vezetője. A közgazdász szerint ez még nem jelenti azt, hogy sikerülni fog, de Orbán Viktor 15 év után valódi kihívással szembesül.

A szakember szerint ugyanakkor bárki is nyeri a választást, nehéz politikai helyzetben lesz, mert aligha mondhatja azt, hogy mégse legyen adómentesség a nőknek vagy 14. havi nyugdíj. Így viszont bele van égetve a költségvetésbe hosszabb távra is egy romló pálya, amit valahogyan kezelni kell. Ennek két módja van: vagy a kiadásokat csökkentik, vagy az adókat emelik. Szerinte Orbánék is ezt fogják tenni, a stratégiájuk pedig jól ismert: közvetlenül nem raknak új terheket a lakosságra, viszont megadóztatják a fogyasztást, illetve a különféle ágazati szereplőket, amelyek majd szépen áthárítják azokat a lakosságra. Ha a Tisza nyerne, nekik sem lesz mozgásterük, ugyanakkor, ha erősen elkötelezik magukat a nyugati szövetségi rendszer mellett, vége lehet az egy helyben topogásnak.

