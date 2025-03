Zsidózva estek neki a Tisza Párt önkénteseinek, állítja Magyar Péter

Magyar Péter Facebook-bejegyzésében azt állítja, hogy Orbán Viktor nyilatkozataival – a poloskázással és a fenyegetőzéssel – nyíltan erőszakra buzdította legfanatikusabb híveit. Szerinte ennek következménye volt, hogy az egri eset után Tökön is inzultus érte a Tisza Párt önkénteseit: egy Fidesz-szimpatizáns felrúgta a szavazópultot, zsidózó kijelentéseket tett, a támadás során szemüvegek és telefonok is a földre kerültek, miközben kiskorú gyerekek is jelen voltak.

Magyar felidézi, hogy Zsámbékon – Menczer Tamás körzetében – a jegyző rendőrt hívott a Tisza rendezvényére, noha az minden engedéllyel rendelkezett. Állítása szerint országszerte próbálják zaklatni a fideszes polgármesterek a Tisza önkénteseit, akik a Nemzet Hangja népszavazás keretében gyűjtik az aláírásokat.

A posztban felszólítja Orbán Viktort, hogy állítsa le az erőszakot, és „hívja vissza az udvari bolondjait és csahosait az utcáról”. Arra is figyelmezteti a fideszes polgármestereket, hogy a szabályosan bejelentett rendezvények megzavarása a Büntető Törvénykönyv 217. paragrafusa alapján három év szabadságvesztéssel büntethető.

A bejegyzés végén úgy fogalmaz: „Miniszterelnök elvtárs, vége van! Nem félünk öntől.”