Zsíros összeget kap Szili Katalin a Miniszterelnökségtől

A Miniszterelnökség 2024 januárjában ismét megbízási szerződést kötött Szili Katalinnal – számolt be róla a Gulyáságyú Média. A korábbi MSZP-s, jelenleg KDNP-s politikus tanácsadást nyújt „határon túli autonómia ügyekben” Gulyás Gergely tárcájának.

A szerződés értelmében Szili Katalin idén bruttó 21 151 093 forintos díjazásban részesül. A politikus a rendszerváltás előtt az MSZMP Pécs Városi Bizottságának testületében dolgozott, majd hosszú politikai pályafutása után 2023-ban a KDNP-hez csatlakozott.

Szili a lap megkeresésére elmondta: „Miniszterelnöki főtanácsadóként dolgozom két éve, évenként kötött szerződés alapján, havi díjazásért. Az alapítványban ugyanazon díjazás illet meg, mint az összes többi kurátort.”

A politikus ugyanis a Pécsi Tudományegyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának is tagja, ahova a terület kormánybiztosának kezdeményezésére került be. A 24.hu korábbi értesülései szerint ezért a tisztségért havi 1,4 millió forintot kapott. A lap azt is megírta, hogy a kuratóriumi tagság és a kormányzati szerep közötti összeférhetetlenségi szabályokat Szili úgy kerülte meg, hogy lemondott miniszterelnöki megbízotti tisztségéről, majd miniszterelnöki főtanácsadóként tért vissza.