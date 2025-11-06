Egyre terjed a sárgaságjárvány északi határaink mentén

A Magyarországgal közvetlenül határos Komáromi járásban 175 megbetegedést és nyolc aktív járványgócot azonosítottak. Ez jelentős növekedés, hiszen egy hónappal ezelőtt még csak három gócpont volt aktív a térségben – írja a Kemma a szlovák egészségügyi hatóságok közlése nyomán.

Óvintézkedések a száj- és körömfájás megbetegedés miatt a szlovák-magyar határon áprilisban

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

A májgyulladást okozó vírusos hepatitis A – közismert nevén sárgaság – több városban és községben is megjelent. A legfrissebb adatok szerint 434 beteget tartanak nyilván, és több mint 2100 embert helyeztek orvosi megfigyelés alá. A kontaktok számára védőoltásokat rendeltek el, több helyen pedig nem ajánlják tömeges rendezvények megtartását, amíg a helyzet nem javul – foglalja össze a HVG.