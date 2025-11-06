1p
Közérdekű járvány Szlovákia

Egyre terjed a sárgaságjárvány északi határaink mentén

mfor.hu

Fokozódik a sárgaságjárvány Szlovákia déli részén: az elmúlt hetekben több gócpont is kialakult, a fertőzöttek száma pedig gyors ütemben növekszik.

A Magyarországgal közvetlenül határos Komáromi járásban 175 megbetegedést és nyolc aktív járványgócot azonosítottak. Ez jelentős növekedés, hiszen egy hónappal ezelőtt még csak három gócpont volt aktív a térségben – írja a Kemma a szlovák egészségügyi hatóságok közlése nyomán.

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

A májgyulladást okozó vírusos hepatitis A – közismert nevén sárgaság – több városban és községben is megjelent. A legfrissebb adatok szerint 434 beteget tartanak nyilván, és több mint 2100 embert helyeztek orvosi megfigyelés alá. A kontaktok számára védőoltásokat rendeltek el, több helyen pedig nem ajánlják tömeges rendezvények megtartását, amíg a helyzet nem javul – foglalja össze a HVG.

A hepatitis A emberről emberre terjed, leggyakrabban szennyezett kéz, étel vagy víz útján.

