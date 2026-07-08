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Közérdekű árrésstop

Az árréskorlátozások miatt az uniós bíróság elé küldi Brüsszel Magyarországot

mfor.hu

Az Európai Bizottság szerint a magyar szabályozás a kiskereskedőket veszteséges értékesítésre kényszeríti.

Az Európai Bizottság az uniós bíróság elé utalja Magyarországot az árréskorlátozások miatt. Az Európai Bizottság az uniós bíróság elé utalja Magyarországot az élelmiszerekre és egyes háztartási termékekre bevezetett árréskorlátozások miatt – közölte a brüsszeli testület szerdán.

A bizottság szerint a magyar szabályozás olyan alacsony szinten maximálja a termékek beszerzési és eladási ára közötti árrést, hogy az nem teszi lehetővé a vállalkozások számára költségeik fedezését, ezért a kiskereskedőket veszteséges értékesítésre kényszeríti. A brüsszeli testület álláspontja szerint az intézkedések elsősorban a nem magyar tulajdonú vállalkozásokat érintik. A bizottság emlékeztetett arra, hogy Magyarország 2025-ben olyan szabályokat vezetett be, amelyek egyes élelmiszerek esetében 10 százalékban, egyes háztartási termékeknél pedig 15 százalékban korlátozzák az alkalmazható árrést. A rendelkezések emellett előírják, hogy a kereskedők tartsák fenn az érintett termékek értékesített mennyiségét a korlátozások bevezetése előtti szinten.

A testület szerint a kiskereskedelemben a beszerzési költségeken túl jelentős kiadások – egyebek mellett bér-, szállítási, raktározási és működési költségek – is felmerülnek, ezért az előírt maximális árrések nem teszik lehetővé e költségek fedezését. „Az árrések és az értékesítési mennyiségek fenntartásának együttes előírása veszteségeket okoz a már piacon működő vállalkozásoknak, és egyben elveszi a Magyarországon piacra lépni kívánó új szereplők ösztönzését is” – olvasható a bizottsági közleményben.

A bizottság úgy véli, hogy a magyar szabályozás sérti az uniós szolgáltatási irányelvet és alkalmas arra, hogy „hátrányosan megkülönböztető és aránytalan követelményeket támasszon, és kevésbé vonzóvá tegye az uniós polgárok számára a letelepedés szabadságának gyakorlását”. Közlése szerint a bizottság 2025 júniusában hivatalos felszólító levelet, decemberben pedig indokolással ellátott véleményt küldött Magyarországnak, azonban mivel álláspontja szerint a kifogásolt intézkedések továbbra is hatályban vannak, az ügyet az uniós bíróság elé utalja.

 

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