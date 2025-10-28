11 hónapja lezárták, de most sem dolgozik senki a Veszprém-Ajka közötti vasúti szakaszon

A Veszprém és Ajka közötti szakaszt 11 hónapja zártak le a pálya rossz állapota és a szükséges felújítás miatt. Azóta a Veszprém-Szombathely fővonalon szünetel a vasúti forgalom, kizárólag pótlóbusszal lehet közlekedni. A MÁV tavaly decemberben arról írt, hogy a felújítás 2025. legelején megkezdődik és ahhoz minden szükséges forrás rendelkezésre áll, a helyszínre látogató Hadházy Ákos keddi videója alapján semmilyen munkálat nem zajlik a lezárt vonalon – számolt be róla a Telex.
“Jövő év elején nekiállunk, a nyárra pedig megcsináljuk” - ígérte Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója Facebook posztjában 2024 decemberben, amikor lezárták a pályaszakaszt a forgalom elől.
A MÁV a Telex megkeresésére közölte, a kérdéses vonal azóta már a GYSEV üzemeltetésében van.
„A pálya helyreállításhoz ugyanakkor külső, vállalkozói kapacitások bevonása is szükséges, amihez közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Ezt a MÁV-csoport bonyolítja le. Az eljárás folyamatban van. A nyertes vállalkozónak a szerződéskötést követően közel 4 hónapja lesz a pálya forgalomba helyezésére, amely így 2026 első felében várható” – válaszolták.